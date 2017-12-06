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Ракицкий может не сыграть с Манчестер Сити

У защитника «Шахтера» простуда

  • 06.12.2017 13:23
  • 899 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рискует пропустить матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
 
28-летний защитник простыл и у него температура. Из-за этого он отсутствовал на традиционной прогулке по городу в день матча.
 
Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    Вячеслав Выпирайло
    online
      Вячеслав Выпирайло, 06.12.2017 13:31
    +3
    Хорошо что не будет его. Пусть выздоравливает
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.12.2017 13:36
    +1
    Юный грузин достойно его заменит... 0-0 всех устроит... но лучше 1-0 или 3-0...
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.12.2017 13:37
    +3
    а может он уже в Турцию свалил на просмотр....
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    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 13:47
    0
    Пи...ц котенку, срать не будет
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    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 06.12.2017 13:56
    0
    + для Шахтера
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    adrian19
    online
      adrian19, 06.12.2017 13:59
    +2
    прекрасная новость!
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    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 14:06
    +1
    Если не участие игрока основы - прекрасная новость, может вообще лучше дубль выставить?
    Сгорел сарай, гори и хата
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    sagmozart
    online
      sagmozart, 06.12.2017 14:17
    -1
    Шахтар це не українська команда як і цей виродок
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    romanchik83
    online
      romanchik83, 06.12.2017 14:29
    0
    sagmozart, 06.12.2017 14:17
    Шахтар це не українська команда як і цей виродок
    ТЫ ДОЛБОЕБ!НАПЕВНО,МАН СІТІ УКРАІНСЬКА КОМАНДА?НАВЕРНОЕ ТЕБЕ ГОЛОВУ ОТБИЛИ.ЕБАНЬКО
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 06.12.2017 14:29
    -1
    sagmozart, 06.12.2017 14:17
    Шахтар це не українська команда як і цей виродок
    Уважаемый украинец докажи пожалуйста мне что Шахтер это не украинская команда??
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