Ракицкий может не сыграть с Манчестер Сити

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий рискует пропустить матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
28-летний защитник простыл и у него температура. Из-за этого он отсутствовал на традиционной прогулке по городу в день матча.
Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Footboom
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