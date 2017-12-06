Игорь ХАРАТИН: «Верим в победу над Атлетиком»

Одним из героев сенсационной победы «Зари» в первой игре с «Атлетиком» стал 22-летний воспитанник киевского «Динамо» Игорь Харатин, который с лета 2016-го защищает цвета луганчан. Именно точный удар полузащитника принес его команде победу в Бильбао.

- Первое время я часто пересматривал тот гол — хотелось уловить детали, — признается Игорь. — Сейчас уже перестал. Пора забыть об этом и работать дальше. Тогда я забил головой после подачи с углового. Конечно, мы наигрываем стандарты. Но нет такого, что каждый раз бежим в одну точку, бывают и спонтанные решения, ведь футбол — это непредсказуемая игра, и часто задумки не работают, и нужно менять все по ходу матча. Когда я забивал — это было спонтанное решение.

- Как отпраздновали победу над «Атлетиком»? Получили премиальные?

- Совсем не праздновали, потому что следующий матч был с «Динамо» и нужно было готовиться. А премиальные, да, были неплохие. Что можно позволить себе за такие премиальные? Я пока не тратил, но можно на отдых куда-то слетать, к примеру.

- Это был самый запоминающийся матч в карьере?

- Да, матч с «Атлетиком» надолго запомнится. Но потом был еще матч с «Динамо» ( 4:4 , хотя после первого тайма «Заря» проигрывала 0:3. — Авт.). Так что это точно была самая запоминающаяся неделя в карьере.

- Как вам забивалось в ворота бывшей команды — киевского «Динамо»?

- Было приятно. Если честно, то мне хотелось пробить пенальти. Мы проигрывали 0:3, и в первую очередь я переживал за результат «Зари», нам нужно было возвращаться в игру и брать очки. Но тот мяч даже не праздновал, некогда было.

- Чтобы пройти дальше, нужна только победа дома над басками. Что думаете о матче?

- Все зависит только от нас. Во Львове достаточно много людей приходит на наши игры и, надеюсь, будут нас поддерживать и в этот раз. Я родом из Мукачево, от Львова совсем недалеко, поэтому мне приятно там играть. Мы верим в победу. Мой дедушка точно будет на матче, и, думаю, родители тоже приедут.



Нина МАТЕВИЧ