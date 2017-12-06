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Игорь ХАРАТИН: «Верим в победу над Атлетиком»

Полузащитник «Зари» - о выступлении команды в Лиге Европы

  • 06.12.2017 12:15
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kp.ua. Игорь Харатин
© kp.ua. Игорь Харатин
Одним из героев сенсационной победы «Зари» в первой игре с «Атлетиком» стал 22-летний воспитанник киевского «Динамо» Игорь Харатин, который с лета 2016-го защищает цвета луганчан. Именно точный удар полузащитника принес его команде победу в Бильбао.
 
- Первое время я часто пересматривал тот гол — хотелось уловить детали, — признается Игорь. — Сейчас уже перестал. Пора забыть об этом и работать дальше. Тогда я забил головой после подачи с углового. Конечно, мы наигрываем стандарты. Но нет такого, что каждый раз бежим в одну точку, бывают и спонтанные решения, ведь футбол — это непредсказуемая игра, и часто задумки не работают, и нужно менять все по ходу матча. Когда я забивал — это было спонтанное решение. 
 
- Как отпраздновали победу над «Атлетиком»? Получили премиальные?
- Совсем не праздновали, потому что следующий матч был с «Динамо» и нужно было готовиться. А премиальные, да, были неплохие. Что можно позволить себе за такие премиальные? Я пока не тратил, но можно на отдых куда-то слетать, к примеру. 
 
- Это был самый запоминающийся матч в карьере?
- Да, матч с «Атлетиком» надолго запомнится. Но потом был еще матч с «Динамо» (4:4, хотя после первого тайма «Заря» проигрывала 0:3. — Авт.). Так что это точно была самая запоминающаяся неделя в карьере.
 
- Как вам забивалось в ворота бывшей команды — киевского «Динамо»?
- Было приятно. Если честно, то мне хотелось пробить пенальти. Мы проигрывали 0:3, и в первую очередь я переживал за результат «Зари», нам нужно было возвращаться в игру и брать очки. Но тот мяч даже не праздновал, некогда было. 
 
- Чтобы пройти дальше, нужна только победа дома над басками. Что думаете о матче?
- Все зависит только от нас. Во Львове достаточно много людей приходит на наши игры и, надеюсь, будут нас поддерживать и в этот раз. Я родом из Мукачево, от Львова совсем недалеко, поэтому мне приятно там играть. Мы верим в победу. Мой дедушка точно будет на матче, и, думаю, родители тоже приедут.  

Нина МАТЕВИЧ
 

Источник — Комсомольская правда

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