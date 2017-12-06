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Богдан ШУСТ: «Три місяці не виходив на поле не тільки через травму»

Голкіпер «Ворскли» — про специфіку відновлення після ушкодження та воротарську конкуренцію

  • 06.12.2017 12:01
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Footboom.com. Богдан Шуст
© Footboom.com. Богдан Шуст
Воротар полтавської «Ворскли» Богдан Шуст розповів про воротарську конкуренцію та плани на відпустку.
 
— Богдане, що відчуває професійний футболіст, який три місяці не грає, лікуючись?
— Ну, я три місяці не виходив на поле не тільки через травму: вона дошкуляла мені місяць, може, трохи більше, а потім я відновився, проте високий рівень гри показував Сашко Ткаченко, тому я був запасним. Насправді для професійного спортсмена такі ситуації, на жаль, звичні, до них треба бути готовим. І вони дають стимул — після того, як відновишся, заграти краще. Я би сказав, що за таких ситуацій найнебезпечніше — бажання чимшвидше вийти на поле: по молодості було так, що не доліковував ушкодження, рвався грати й усугубляв ситуацію.
 
— Ви згадали про Ткаченка…
— …У мене в усіх командах завжди були хороші стосунки з воротарями. Тепер усе так само: як із Ткаченком, так і з Бодею Сарнавським — разом працюємо, разом чекаємо свого шансу. Цього сезону я довго не грав, потім у нас була серія без виграшів, наставники вирішили зробити ротацію складу — не тільки одної ланки, і я знову виходжу на поле.
 
— У матчі з «Олександрією» продуктивністю відзначився полтавський дует форвардів Кулач — Коломоєць, хоча зазвичай Ваша команда грає з одним нападником. Як часто ця тактика використовуватиметься в майбутньому?
— Тренери завжди відштовхуються від того, що дає результат. Цього разу зв’язка форвардів чудово спрацювала, ми в хорошому стилі виграли, можливо, і в наступних матчах будемо від цього відштовхуватися.
 
— Іще про протистояння з підопічними Шарана: скільки у Вашій професійній кар’єрі було поєдинків, які відбувалися за такого туману?
— Та багато! Й у Першій лізі, й у Другій, і в УПЛ. Скажу більше: для цієї пори року то нормальна погода. Найголовніше, що газон був у нормальному стані.
 
— Ігровий 2017-й «Ворскла» завершить грою з «Олімпіком» — безпосереднім конкурентом за «бронзу»…
— Ми поряд у турнірній таблиці, тому самі розумієте. Очікую цікавого матчу.
 
— А є бажання взяти реванш за весняні 2:3?
— Брати реванш за що? То тільки здається, що для нас згаданий поєдинок був вирішальним, і ми не пройшли в Групу 1. Насправді й до того часто втрачали очки, бо змінили 70% складу. Так що сьогодні ту поразку ніхто не згадує.
 
— Якщо не секрет, чи маєте попередні намітки з приводу того, де проведете грудневу відпустку?
— Намітки є, але якраз попередні. Недавно я вдруге став батьком, донечка народилась, і маю з цього виходити. Хоча так — треба кудись поїхати й відпочити.

Источник — УПЛ

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