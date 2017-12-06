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ЧЕ-2019 (U-19). Украина сыграет со Словакией, Норвегией и Албанией

Стали известны соперники команды Александра Петракова во втором этапе отбора

  • 06.12.2017 11:48
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  • 1 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

В Ньоне прошла жеребьевка второго этапа отборочного раунда ЧЕ-2019 среди юношей до 19 лет. Сборная Украины попала в восьмую группу и сыграет с командами Словакии, Норвегии и Албании.

Напомним, команда Александра Петракова выиграла все 3 матча первого этапа отбора на Евро-2019 и заняла первое место в группе.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Кирилл Кучер
    online
      Кирилл Кучер, 06.12.2017 12:52
    0
    Проверяйте что пишите! Это жеребьёвка команды 2000г.р., тренер Попов.
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