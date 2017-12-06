ЧЕ-2019 (U-19). Украина сыграет со Словакией, Норвегией и Албанией

В Ньоне прошла жеребьевка второго этапа отборочного раунда ЧЕ-2019 среди юношей до 19 лет. Сборная Украины попала в восьмую группу и сыграет с командами Словакии, Норвегии и Албании.
Напомним, команда Александра Петракова выиграла все 3 матча первого этапа отбора на Евро-2019 и заняла первое место в группе.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.