ЧЕ-2019 (U-19). Украина сыграет со Словакией, Норвегией и Албанией

В Ньоне прошла жеребьевка второго этапа отборочного раунда ЧЕ-2019 среди юношей до 19 лет. Сборная Украины попала в восьмую группу и сыграет с командами Словакии, Норвегии и Албании.

Напомним, команда Александра Петракова выиграла все 3 матча первого этапа отбора на Евро-2019 и заняла первое место в группе.