Соперники Барселоны забили себе столько же, сколько Суарес

Во вчерашнем поединке Лиги чемпионов «Барселона» обыграла лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0, и один из мячей в свои ворота забил защитник португальской команды Жереми Матьё (к слову, экс-игрок «Барселоны»).
Автогол стал 6-м в этом сезоне для соперников «Барсы». Так что список «бомбардиров» каталонского клуба выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси — 17.
2-3. Автоголы; Луис Суарес — по 6.
3 - Barcelona top-scorers this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) December 5, 2017
Lionel Messi 17
OWN GOALS 6
Luis Suárez 6
Rarity. pic.twitter.com/T7Olgq4lLf
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.