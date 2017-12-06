Соперники Барселоны забили себе столько же, сколько Суарес

Во вчерашнем поединке Лиги чемпионов «Барселона» обыграла лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0, и один из мячей в свои ворота забил защитник португальской команды Жереми Матьё (к слову, экс-игрок «Барселоны»).

Автогол стал 6-м в этом сезоне для соперников «Барсы». Так что список «бомбардиров» каталонского клуба выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси — 17.