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Соперники Барселоны забили себе столько же, сколько Суарес

Лучшим бомбардиром команды в этом сезоне остается Месси

  • 06.12.2017 11:32
  • 513 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Барселона - Спортинг
© Getty Images. Барселона - Спортинг
Во вчерашнем поединке Лиги чемпионов «Барселона» обыграла лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:0, и один из мячей в свои ворота забил защитник португальской команды Жереми Матьё (к слову, экс-игрок «Барселоны»). 
 
Автогол стал 6-м в этом сезоне для соперников «Барсы». Так что список «бомбардиров» каталонского клуба выглядит следующим образом: 
1. Лионель Месси — 17.
2-3. Автоголы; Луис Суарес — по 6.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fnick
    online
    fnick, 06.12.2017 12:40
    0
    Лео отрабатывает свои деньги сполна.
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