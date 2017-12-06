Шевченко посетит матчи Шахтера и Динамо в еврокубках

Вчера главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико», а сегодня будет воочию наблюдать за матчем «Шахтер» — «Манчестер Сити». Кроме того, сообщается, что на поединок в Харьков прибудет наставник национальной команды Бразилии Тите.

Завтра Шевченко планирует побывать на матче Лиги Европы в Киеве, где «Динамо» примет «Партизан» на главной арене страны — НСК «Олимпийский».