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Шевченко посетит матчи Шахтера и Динамо в еврокубках

Главный тренер сборной Украины будет просматривать игроков и кандидатов в сборную Украины

  • 06.12.2017 11:22
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Вчера главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико», а сегодня будет воочию наблюдать за матчем «Шахтер» — «Манчестер Сити». Кроме того, сообщается, что на поединок в Харьков прибудет наставник национальной команды Бразилии Тите.

Завтра Шевченко планирует побывать на матче Лиги Европы в Киеве, где «Динамо» примет «Партизан» на главной арене страны — НСК «Олимпийский».

Источник — zbirna.com

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