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ВИДЕО ДНЯ. Фанаты забросали Неймара деньгами

На каждой купюре был изображен сам бразилец

  • 06.12.2017 11:13
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар
Во время поединка Лиги чемпионов «Бавария» - ПСЖ произошел любопытный эпизод. В момент, когда бразильский легионер французского клуба Неймар пошел выполнять угловой, немецкие болельщики бросили в него несколько купюр.
 
 
Как оказалось, деньги были «эксклюзивными» - на банкнотах был изображен сам Неймар.
 
 
Неизвестно, как подействовала на футболиста эта акция, но в итоге «Бавария» победила (3:1), хотя с первого места вышел из группы ПСЖ.

Источник — Sport.ua

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