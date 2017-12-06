ВИДЕО ДНЯ. Фанаты забросали Неймара деньгами

Во время поединка Лиги чемпионов «Бавария» - ПСЖ произошел любопытный эпизод. В момент, когда бразильский легионер французского клуба Неймар пошел выполнять угловой, немецкие болельщики бросили в него несколько купюр.
The moment when money was thrown towards #neymar #FCBPSG #UCL pic.twitter.com/EaKWrwEDGR— Michael R. (@r5_michael) December 6, 2017
Как оказалось, деньги были «эксклюзивными» - на банкнотах был изображен сам Неймар.
Неизвестно, как подействовала на футболиста эта акция, но в итоге «Бавария» победила (3:1), хотя с первого места вышел из группы ПСЖ.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.