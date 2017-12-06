ВИДЕО ДНЯ. Фанаты забросали Неймара деньгами

Во время поединка Лиги чемпионов «Бавария» - ПСЖ произошел любопытный эпизод. В момент, когда бразильский легионер французского клуба Неймар пошел выполнять угловой, немецкие болельщики бросили в него несколько купюр.

Как оказалось, деньги были «эксклюзивными» - на банкнотах был изображен сам Неймар.

Неизвестно, как подействовала на футболиста эта акция, но в итоге «Бавария» победила (3:1), хотя с первого места вышел из группы ПСЖ.