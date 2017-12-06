Тим Кэхилл покинул Мельбурн

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 мячей) Тим Кэхилл ушел из «Мельбурн Сити». По словам 38-летнего футболиста, ему нужно больше игровой практики.
В чемпионате Австралии, куда экс-игрок английского «Эвертона» перебрался в прошлом году, ему нечасто удавалось выходить на поле. При этом он является ключевым футболистом своей сборной, которая благодаря 11-ти голам Кэхилла пробилась на чемпионат мира-2018.
Скорее всего, в преддверии Мундиаля Кэхилл ближайшие полгода проведет в одном из азиатских чемпионатов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.