Тим Кэхилл покинул Мельбурн

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 мячей) Тим Кэхилл ушел из «Мельбурн Сити». По словам 38-летнего футболиста, ему нужно больше игровой практики.

В чемпионате Австралии, куда экс-игрок английского «Эвертона» перебрался в прошлом году, ему нечасто удавалось выходить на поле. При этом он является ключевым футболистом своей сборной, которая благодаря 11-ти голам Кэхилла пробилась на чемпионат мира-2018.

Скорее всего, в преддверии Мундиаля Кэхилл ближайшие полгода проведет в одном из азиатских чемпионатов.