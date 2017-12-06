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Тим Кэхилл покинул Мельбурн

Ветерану сборной Австралии нужно больше игрового времени перед чемпионатом мира

  • 06.12.2017 11:02
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worldfootball.net
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Лучший бомбардир в истории сборной Австралии (50 мячей) Тим Кэхилл ушел из «Мельбурн Сити». По словам 38-летнего футболиста, ему нужно больше игровой практики. 
 
В чемпионате Австралии, куда экс-игрок английского «Эвертона» перебрался в прошлом году, ему нечасто удавалось выходить на поле. При этом он является ключевым футболистом своей сборной, которая благодаря 11-ти голам Кэхилла пробилась на чемпионат мира-2018.
 
Скорее всего, в преддверии Мундиаля Кэхилл ближайшие полгода проведет в одном из азиатских чемпионатов.

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