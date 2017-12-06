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ЧЕ-2019 (U-17). Украина сыграет с Боснией, Исландией и Гибралтаром

Стали известны соперники команды Олега Кузнецова во втором этапе отбора

  • 06.12.2017 10:48
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ФФУ
© ФФУ

В Ньоне прошла жеребьевка второго этапа отборочного раунда ЧЕ-2019 среди юношей до 17 лет. Сборная Украины попала во вторую группу и сыграет с командами Боснии и Герцоговины, Исландии и Гибралтара.

В следующий этап выходят по две лучшие команды + четыре третьих места.

Напомним, на первом этапе отбора команда Олега Кузнецова заняла второе место в отборочной группе, уступив только Ирландии.

Источник — УЕФА

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