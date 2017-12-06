ЧЕ-2019 (U-17). Украина сыграет с Боснией, Исландией и Гибралтаром

В Ньоне прошла жеребьевка второго этапа отборочного раунда ЧЕ-2019 среди юношей до 17 лет. Сборная Украины попала во вторую группу и сыграет с командами Боснии и Герцоговины, Исландии и Гибралтара.

В следующий этап выходят по две лучшие команды + четыре третьих места.

Напомним, на первом этапе отбора команда Олега Кузнецова заняла второе место в отборочной группе, уступив только Ирландии.