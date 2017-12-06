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Алиев станет игроком Полесья

Бывший полузащитник «Динамо» в ближайшее время может возобновить профессиональную карьеру

  • 06.12.2017 10:30
  • 1350 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Алиев
© ФК Динамо Киев. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев может возобновить профессиональную карьеру.

По информации источника, 32-летний футболист пополнит состав житомирского «Полесья». Детали соглашения пока неизвестны.

Ранее Алиев выступал за любительский клуб «Катандзаро» из Киева.

Источник — ua-football

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Комментарии
    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 06.12.2017 10:38
    +4
    ну норм! удачи Сане
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    Oleg_Yurchenko
    online
      Oleg_Yurchenko, 06.12.2017 10:44
    +2
    Вот его реальный уровень. Там еще скамейку не полировал
    Ссылка
    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 06.12.2017 10:51
    0
    Oleg_Yurchenko, 06.12.2017 10:44
    Вот его реальный уровень. Там еще скамейку не полировал

    Олег, ты хоть сам по мячу попадешь, или пивное пузо мешает?
    Ссылка
    Crusaider
    online
      Crusaider, 06.12.2017 10:57
    +1
    Конфліктна людина розвалить мікроклімат в будь-якому колективі.
    Ссылка
    PTN PNH
    online
      PTN PNH, 06.12.2017 10:58
    +2
    Как житомирянин - НИХАЧУ этава хачика в Полесье
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    goshamway
    online
      goshamway, 06.12.2017 11:17
    0
    гадёныш уже давно не игрок никакой
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