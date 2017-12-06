Алиев станет игроком Полесья

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев может возобновить профессиональную карьеру.
По информации источника, 32-летний футболист пополнит состав житомирского «Полесья». Детали соглашения пока неизвестны.
Ранее Алиев выступал за любительский клуб «Катандзаро» из Киева.
Источник — ua-football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Олег, ты хоть сам по мячу попадешь, или пивное пузо мешает?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.