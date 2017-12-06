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Кучук уволен из Ростова

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон

  • 06.12.2017 10:15
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ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова».

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», –  рассказал источник, близкий к руководству футбольного клуба.

58-летний специалист, который известнее в Украине по работе с «Арсеналом» и «Сталью», пока никак не прокомментировал данное заявление.

Напомним, Кучук принял «Ростов» летом 2017 года. После 19 туров РФПЛ «Ростов» идет на 10 позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

Источник — ТАСС

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