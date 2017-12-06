Кучук уволен из Ростова

Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова».
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», – рассказал источник, близкий к руководству футбольного клуба.
58-летний специалист, который известнее в Украине по работе с «Арсеналом» и «Сталью», пока никак не прокомментировал данное заявление.
Напомним, Кучук принял «Ростов» летом 2017 года. После 19 туров РФПЛ «Ростов» идет на 10 позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.
Источник — ТАСС
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