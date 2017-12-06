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Тернопільську Ниву покинули 2 футболісти

Дмитро Пріхна та Олександр Касьяненко розірвали контракти з клубом Другої ліги

  • 06.12.2017 10:05
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ФК Нива Тернополь
© ФК Нива Тернополь

Захисники Дмитро Пріхна та Олександр Касьяненко розірвали контракти із футбольним клубом «Нива» (Тернопіль) за спільною згодою сторін.

Дмитро Пріхна приєднався до команди взимку минулого року, взявши участь у другій частині аматорського чемпіонату у якому провів 10 поєдинків. На професійному рівні зіграв за «Ниву» 15 матчів у Другій лізі та два у Кубку України.

Олександр Касьяненко перебував у розташуванні клубу з літа цього року. За цей період зіграв у 12-ти поєдинках Другої ліги.

Источник — ФК Нива Т

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