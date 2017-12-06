В Бельгии отменили красную карточку Малиновского

Вчера в Брюсселе состоялось заседание дисциплинарного комитета местной футбольной федерации, где рассматривался вопрос по поводу дисквалификации полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.
По итогу заседания был вынесен вердикт – отменить красную карточку, которая была показано необоснованно. Теперь Малиновский может со спокойной душой может готовиться к следующему матчу, в котором «Генк» примет «Эйпен».
Напомним, Руслан был удален в кубковом поединке с «Мехеленом» за якобы отмашку в адрес соперника.
Источник — zbirna.com
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