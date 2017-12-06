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В Бельгии отменили красную карточку Малиновского

Украинский полузащитник «Генка» сможет сыграть в следующем матче своей команды

  • 06.12.2017 09:58
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Getty Images. Руслан Малиновский
© Getty Images. Руслан Малиновский

Вчера в Брюсселе состоялось заседание дисциплинарного комитета местной футбольной федерации, где рассматривался вопрос по поводу дисквалификации полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.

По итогу заседания был вынесен вердикт – отменить красную карточку, которая была показано необоснованно. Теперь Малиновский может со спокойной душой может готовиться к следующему матчу, в котором «Генк» примет «Эйпен».

Напомним, Руслан был удален в кубковом поединке с «Мехеленом» за якобы отмашку в адрес соперника.

Источник — zbirna.com

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