Александр СЕВИДОВ: «Шахтер как минимум не проиграет Манчестер Сити»

Экс-наставник «Мариуполя» Александр Севидов поделился ожиданиями от матча «Шахтер» – «Манчестер Сити», который состоится сегодня в Харькове.



— Я думаю, что «Шахтер» как минимум не проиграет. В целом жду классного футбола в исполнении обеих команд — игры, по которой соскучились болельщики. На переполненном харьковском стадионе, мне кажется, оба коллектива не могут играть иначе.



— Многие говорят, что для гостей результат абсолютно не важен, но так ли это на самом деле?

— «Манчестер» Сити вышел в плей-офф, но никто не отменял задачу набирать очки и зарабатывать в Лиге чемпионов. К тому же имидж команды также важен. Однако определенная раскрепощенность у подопечных Гвардиолы все-таки будет. Это, кстати, позволит им чаще ходить в атаку. «Манчестер Сити» и в чемпионате Англии не отсиживается в обороне, а сейчас у него появится большой соблазн одержать красивую победу…



— Есть ли у вас опасение, что резервисты «Манчестер Сити» будут биться не на жизнь, а на смерть? «Шахтер» не забудет это учесть?

— Это общепринятая практика, и резервные игроки всегда стараются использовать свой шанс в матчах, не имеющих турнирного значения. Но как бы запасные футболисты «Манчестер Сити» ни старались, они вряд ли смогут заменить Кевина Де Брюйне и Давида Сильву.



— «Горняки» перед столь важным поединком не перегорят?

— Нет. В «Шахтере» — все опытные бойцы. Кому там перегорать? Разве что Коваленко и Петряк могут больше других волноваться. Но если будет готов к матчу Тайсон, то Коваленко вряд ли выйдет в стартовом составе. А вот у Петряка, который, скорее всего, появится с первых минут в основе, мандраж наверняка будет присутствовать.



— Тот фактор, что «Шахтер» устраивает даже ничья, не заставит хозяев поля слишком осторожничать?

— Мне кажется, горняки не будут лезть на рожон только в самом начале и в конце матча. Сначала нужно будет присмотреться к настроению соперника, а на финише встречи действовать по результату.



Богдан ЛЕОНЧУК