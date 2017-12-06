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Александр СЕВИДОВ: «Шахтер как минимум не проиграет Манчестер Сити»

Бывший тренер «Мариуполя» – о важнейшем матче для донецкой команды

  • 06.12.2017 09:37
  • 178 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Экс-наставник «Мариуполя» Александр Севидов поделился ожиданиями от матча «Шахтер» – «Манчестер Сити», который состоится сегодня в Харькове.

— Я думаю, что «Шахтер» как минимум не проиграет. В целом жду классного футбола в исполнении обеих команд — игры, по которой соскучились болельщики. На переполненном харьковском стадионе, мне кажется, оба коллектива не могут играть иначе.

— Многие говорят, что для гостей результат абсолютно не важен, но так ли это на самом деле?
— «Манчестер» Сити вышел в плей-офф, но никто не отменял задачу набирать очки и зарабатывать в Лиге чемпионов. К тому же имидж команды также важен. Однако определенная раскрепощенность у подопечных Гвардиолы все-таки будет. Это, кстати, позволит им чаще ходить в атаку. «Манчестер Сити» и в чемпионате Англии не отсиживается в обороне, а сейчас у него появится большой соблазн одержать красивую победу…

— Есть ли у вас опасение, что резервисты «Манчестер Сити» будут биться не на жизнь, а на смерть? «Шахтер» не забудет это учесть?
— Это общепринятая практика, и резервные игроки всегда стараются использовать свой шанс в матчах, не имеющих турнирного значения. Но как бы запасные футболисты «Манчестер Сити» ни старались, они вряд ли смогут заменить Кевина Де Брюйне и Давида Сильву.

— «Горняки» перед столь важным поединком не перегорят?
— Нет. В «Шахтере» — все опытные бойцы. Кому там перегорать? Разве что Коваленко и Петряк могут больше других волноваться. Но если будет готов к матчу Тайсон, то Коваленко вряд ли выйдет в стартовом составе. А вот у Петряка, который, скорее всего, появится с первых минут в основе, мандраж наверняка будет присутствовать.

— Тот фактор, что «Шахтер» устраивает даже ничья, не заставит хозяев поля слишком осторожничать?
— Мне кажется, горняки не будут лезть на рожон только в самом начале и в конце матча. Сначала нужно будет присмотреться к настроению соперника, а на финише встречи действовать по результату.

Богдан ЛЕОНЧУК

Источник — zbirna.com

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Кто победит в матче Шахтер — Манчестер Сити?
  • 48.37% (148)
    1. Будет ничья
  • 35.95% (110)
    2. Манчестер Сити
  • 15.69% (48)
    3. Шахтер
Проголосовали — 304 Результаты опроса
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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 06.12.2017 09:48
    0
    Александр СЕВИДОВ: «Шахтер как минимум не проиграет Манчестер Сити»
    жартівник
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
    Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 09:55
    0
    "Я думаю, что «Шахтер» как минимум не проиграет. В целом жду классного футбола в исполнении обеих команд — игры, по которой соскучились болельщики".
    Цілком згіден з цим твердженням 1-1.
    Ссылка
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