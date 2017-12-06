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Нафтовик-Укрнафта розпрощався з шістьма футболістами

У трьох гравців закінчилися контракти, інші залишили команду за взаємною згодою сторін

  • 06.12.2017 08:44
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Метки
ФК Нефтяник-Укрнефть
© ФК Нефтяник-Укрнефть

Шестеро гравців ФК «Нафтовик-Укрнафта» покинули команду перед зимовою перервою в чемпіонаті Першої ліги.

У В'ячеслава Піднебенного, Станіслава Передистого і Максима Білика закінчилися контракти з командою. Леонід Бояринцев, Дмитро Швець і Владислав Зайчук за взаємною згодою сторін залишив стан охтирчан.

Слід відзначити, що на рахунку Бояринцева 233 матчі у складі «Нафтовика», у Зайчука – 242.

Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть

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