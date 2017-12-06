Нафтовик-Укрнафта розпрощався з шістьма футболістами

Шестеро гравців ФК «Нафтовик-Укрнафта» покинули команду перед зимовою перервою в чемпіонаті Першої ліги.
У В'ячеслава Піднебенного, Станіслава Передистого і Максима Білика закінчилися контракти з командою. Леонід Бояринцев, Дмитро Швець і Владислав Зайчук за взаємною згодою сторін залишив стан охтирчан.
Слід відзначити, що на рахунку Бояринцева 233 матчі у складі «Нафтовика», у Зайчука – 242.
Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть
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