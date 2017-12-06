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ХАЙНКЕС: «Игра против ПСЖ подтвердила, что мы продолжаем прибавлять»

Главный тренер «Баварии» – о победе над французским клубом

  • 06.12.2017 07:55
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Getty Images. Юпп Хайнкес
© Getty Images. Юпп Хайнкес

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес поделился впечатлениями от заключительного матча групового этапа Лини чемпионов против французского ПСЖ (3:1).

«Сегодняшняя игра подтвердила, что наша команда продолжает прибавлять и прибавлять, уверенности становится все больше. Рад снова видеть на поле Франка Рибери, он плавно вошел в игру. Хорошо справился и Давид Алаба, пусть он и не был готов на сто процентов.

Продолжает прогрессировать и Кингсли Коман, и это результат упорной работы на тренировках. То же можно сказать и про Толиссо. Свен Ульрайх блестяще отражал атаки ПСЖ», – сказал Хайнкес.

Источник — УЕФА

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