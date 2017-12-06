ХАЙНКЕС: «Игра против ПСЖ подтвердила, что мы продолжаем прибавлять»

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес поделился впечатлениями от заключительного матча групового этапа Лини чемпионов против французского ПСЖ (3:1).

«Сегодняшняя игра подтвердила, что наша команда продолжает прибавлять и прибавлять, уверенности становится все больше. Рад снова видеть на поле Франка Рибери, он плавно вошел в игру. Хорошо справился и Давид Алаба, пусть он и не был готов на сто процентов.

Продолжает прогрессировать и Кингсли Коман, и это результат упорной работы на тренировках. То же можно сказать и про Толиссо. Свен Ульрайх блестяще отражал атаки ПСЖ», – сказал Хайнкес.