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Челси
1:1
Атлетико Мадрид
05.12.2017, FT

Челси — Атлетико Мадрид — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико Мадрид»

  • 06.12.2017 10:28
  • 177 просмотров
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Метки
Getty Images. «Челси» — «Атлетико Мадрид»
© Getty Images. «Челси» — «Атлетико Мадрид»

В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико Мадрид» команды сыграли вничью:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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