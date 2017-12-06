Шахтер – Манчестер Сити. Анонс

После трех побед в первых четырех турах группового раунда Лиги чемпионов «Шахтеру» для выхода в 1/8 финала было достаточно взять очко в выездном матче с «Наполи». Однако надеть костюм Зорро Паулу Фонсеке на послематчевую пресс-конференцию не довелось. В последнем поединке группы «горнякам» снова нужно, как минимум, не проиграть, но соперник в этот раз более грозный.

В конце сентября «Шахтер» потерпел поражение от «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум», пропустив 2 безответных мяча. На этот раз донецкий клуб сыграет с английскими «горожанами» в украинских стенах. В пользу нашей команды может сыграть тот факт, что для «Ман Сити» встреча на ОСК «Металлист» не будет иметь турнирного значения, ведь подопечные Пепа Гвардиолы уже гарантировали себе первое место в квартете.

Тем не менее, наставник английского клуба ожидает, что его команда возьмет три очка, хотя понимает, что когда-то серия побед прервется: «Мы приехали, чтобы победить. Мы попытаемся победить. Но рано или поздно мы проиграем. Мы расстроимся, но отдохнем и будем опять выигрывать».

Впрочем, даже в случае поражения в сегодняшнем поединке «Шахтер» может продолжить борьбу в самом престижном турнире Европы. Команду Паулу Фонсеки устроит потеря очков «Наполи» в параллельном матче против «Фейеноорда», который состоится в Роттердаме. Клуб из Нидерландов не имеет ни одного очка в активе и потерял шансы на еврокубковую весну, но наверняка хотя бы ради болельщиков игроки сделают все возможное, чтобы не проиграть в последнем туре.

Главный тренер «Шахтера» заявил, что сосредоточен на позитивном исходе матча в Харькове, поэтому не будет обеспокоен результатом параллельного поединка: «Мы не будем переживать насчет другого матча. Мы будем здесь выполнять свою работу. Если мы сможем добиться хорошего результата, результат матча «Наполи» не будет иметь значения. Мы понимаем, что «Наполи» сделает все, чтобы победить «Фейеноорд».

Что касается последних матчей, то «Шахтер» без особых проблем обыграл ровенский «Верес» (2:0) и продолжает удерживать пальму первенства в чемпионате Украины, имея в активе 42 очка после 18 туров.

«Манчестер Сити» просто феерит в английской Премьер-лиге. В минувшем туре «горожане» обыграли «Вест Хэм» (2:1), благодаря чему повторили рекорд по победам в высшем дивизионе – их теперь 13 подряд. После 15 туров команда Пепа Гвардиолы уверенно лидирует, имея в активе 43 очка (14 побед и 1 ничья). Отметим, что у ближайшего преследователя – «Манчестер Юнайтед» – 35 очков.

Накануне предстоящего матча хавбек Тайсон и защитник Богдан Бутко восстановились после травм. Оба игрока приняли участие во вчерашней тренировке «горняков». И Тайсон, и Бутко занимались в общей группе «Шахтера» без ограничений.

Англичане прибыли на матч в боевом составе. Дома из основной обоймы остались только не совсем готовый Давид Сильва и дисквалифицированный Кевин де Брюйне. Все остальные игроки прилетели в Харьков. Стартовый состав гостей остается загадкой, но в любом случае «Шахтеру» сегодня не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов – Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Марлос, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Феррейра.

«Манчестер Сити»: Браво – Данило, Мангаля, Адарабиойо, Делф, Гюндоган, Туре, Бернарду Силва, Диас, Габриэл Жезус, Фоден.

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6 декабря, среда