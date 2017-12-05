Группа D. Барселона и Ювентус одержали синхронные победы

Если вспомнить высказывания прокротовских тролей, то да - ЛЧ это круто, ЛЕ это позор. Так шо все ...

Лучше хай уже в профи идёт..

Так прикольно . СЛОВО х_уй_ло_ запрещено сайтом! Вы ж на Рыжего сепара работаете , а не ВВ Ху-й_л...

Цапа, мову добав у налаштуваннях ОС, а то пишеш із акцентом!