Группа D. Барселона и Ювентус одержали синхронные победы

«Барселона» – «Спортинг» - 2:0
Голы: 1:0 – 59 Пако Алькасер, 2:0 – 90, автогол Матье.
«Барселона» – Силлессен, Вермален, Пике (Бускетс, 64), Динь, Алеиш Видаль (Месси, 61), Ракитич, Андре Гомеш, Денис Суарес, Нелсон Семеду, Пако Алькасер, Суарес (Паулиньо, 75).
«Спортинг» – Руй Патрисиу, Коатес, Ристовски (Желсон Мартинш, 46), Пиччини, Матье, Фернандеш, Вильям Карвалью, Бруно Сезар (Коэнтрау, 64), Батталья, Акунья, Руис (Дост, 46).
Предупреждения: Руис (30), Нелсон Семеду (35).
«Олимпиакос» – «Ювентус» - 0:2
Голы: 0:1 – 15 Куадрадо, 0:2 – 89 Бернардески.
«Олимпиакос» – Прото, Энгельс, Эльабделлауи, Николау, Кутрис, Ромао, Тахцидис, Пардо, Оджиджа-Офоэ (Фортунис, 62), Себа (Марин, 46), Джурджевич (Бен-Набуан, 71).
«Ювентус» – Шченсны, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо, Бардзальи (Ругани, 70), Куадрадо (Бернардески, 84), Матюиди, Хедира, Дуглас Коста, Дибала (Пьянич, 62), Игуаин.
Предупреждения: Кутрис (32), Джурджевич (43), Бенатия (49), Николау (55).
Источник — Sport.ua
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