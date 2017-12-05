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Группа C. Рома минимально одолела Карабах и заняла первое место

Азербайджанцы завершили выступления в дебютной ЛЧ с двумя очками

  • 05.12.2017 23:46
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Getty Images
© Getty Images

«Рома» – «Карабах» - 1:0
Гол:  1:0 – 53 Перотти.

«Рома» – Алиссон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон, 72), Наингголан, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко.
«Карабах» – Шехич, Юнусзаде, Жезничак, Медведев, Герье, Мичел, Гараев, Ришард, Исмаилов (Кинтана, 76), Мадатов (Рамазанов, 85), Ндлову (Шейдаев, 85).

Предупреждения: Герье (42), Мичел (57), Юнусзаде (61), Джеко (61), Жезничак (88).

Источник — Sport.ua

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