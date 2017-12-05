Группа B. Бавария обыграла ПСЖ, но осталась в итоге второй

«Бавария» – ПСЖ - 3:1
Голы: 1:0 – 8 Левандовски, 2:0 – 37 Толиссо, 2:1 – 50 Мбаппе, 3:1 – 69 Толиссо.
«Бавария» – Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 85), Киммих, Хамес (Видаль, 83), Руди, Рибери (Мюллер, 67), Толиссо, Коман, Левандовски.
ПСЖ – Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва (Кимпембе, 72), Верратти, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо, 90), Неймар, Мбаппе, Кавани.
Предупреждения: Киммих (22), Хамес (23), Толиссо (41), Маркиньос (41), Руди (53), Дракслер (82).
«Селтик» – «Андерлехт» - 0:1
Гол: 0:1 – 62, автогол Шимунович.
«Селтик» – Гордон, Шимунович, Тирни, Люстиг, Боята, Браун, Макгрегор, Армстронг (Нтчам, 46), Форрест, Синклэйр (Рогич, 46), Дембеле (Эдуар, 74).
«Андерлехт» – Букс, Спайич, Обрадович, Аппиа (Бруно, 89), Мбоджи (Жозуэ Са, 75), Требель, Кумс, Ханни, Дендонкер, Геркенс (Теодорчик, 78), Оньекуру.
Предупреждение: Нтчам (90).
Источник — Sport.ua
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