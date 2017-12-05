Группа A. Манчестер и Базель оставили ЦСКА за бортом Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА - 2:1
Голы: 0:1 – 45 Витиньо, 1:1 – 64 Лукаку, 2:1 – 66 Рэшфорд.
«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Смоллинг, Блинд, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера (Мактомини, 66), Мата, Валенсия (Туанзебе, 72), Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74).
ЦСКА – Акинфеев, Васин, Игнашевич, Набабкин (Хосонов, 90), Березуцкий, Кучаев, Головин, Дзагоев, Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66).
Предупреждения: Березуцкий (57), Мактомини (73).
«Бенфика» – «Базель» - 0:2
Голы: 0:1 – 5 Эльюнусси, 0:2 – 65 Оберлен.
«Бенфика» – Свилар, Лопес, Элизеу, Дуглас Перейра, Жардел, Жоау Карвалью, Самарис (Андре Алмейда, 73), Пицци (Габриэл, 73), Живкович, Сеферович, Диогу Гонсалвеш (Жонас, 62).
«Базель» – Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Петретта (Риверос, 82), Штеффен, Джака, Эльюнусси, Дзуффи, Ланг, Оберлен (Бюа, 88).
Предупреждения: Джака (9), Аканджи (63), Самарис (68), Петретта (75).
Источник — Sport.ua
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