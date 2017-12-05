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Группа A. Манчестер и Базель оставили ЦСКА за бортом Лиги чемпионов

«Армейцы» пробились в плей-офф Лиги Европы

  • 05.12.2017 23:43
  • 509 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images
© Getty Images

«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА - 2:1
Голы:  0:1 – 45 Витиньо,  1:1 – 64 Лукаку,  2:1 – 66 Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» – Ромеро, Смоллинг, Блинд, Шоу, Линделеф, Погба, Эррера (Мактомини, 66), Мата, Валенсия (Туанзебе, 72), Рэшфорд, Лукаку (Марсьяль, 74).
ЦСКА – Акинфеев, Васин, Игнашевич, Набабкин (Хосонов, 90), Березуцкий, Кучаев, Головин, Дзагоев, Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66).

Предупреждения: Березуцкий (57), Мактомини (73).

«Бенфика» – «Базель» - 0:2
Голы:  0:1 – 5 Эльюнусси,  0:2 – 65 Оберлен.

«Бенфика» – Свилар, Лопес, Элизеу, Дуглас Перейра, Жардел, Жоау Карвалью, Самарис (Андре Алмейда, 73), Пицци (Габриэл, 73), Живкович, Сеферович, Диогу Гонсалвеш (Жонас, 62).
«Базель» – Вацлик, Аканджи, Сухи, Альварес, Петретта (Риверос, 82), Штеффен, Джака, Эльюнусси, Дзуффи, Ланг, Оберлен (Бюа, 88).

Предупреждения: Джака (9), Аканджи (63), Самарис (68), Петретта (75).

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 23:55
    0
    Да сколько ж сегодня позитивных новостей пришло!
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    Хрюн Моржов
    online
    Хрюн Моржов, 06.12.2017 00:19
    0
    Неожиданно достойно выглядели кони, даже на ничью вполне могли рассчитывать, хотя до начала игры казалось, что шансов у них нет.
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 06.12.2017 00:27
    +1
    6 декабря Путин объявит, будут ли российские спортсмены выступать в плей-офф ЛЕ
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