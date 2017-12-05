Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Поль Погба дисквалифицирован на три матча

Француз пропустит дерби Манчестера в ближайший уик-энд

  • 05.12.2017 23:12
  • 1207 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был дисквалифицирован на три матча после того, как решил не подавать апелляцию на свое удаление в поединке против «Арсенала» в минувшую субботу.
 
Напомним, рефери Андре Марринер изгнал Погба с поля «Эмирейтс» во втором тайме матча, завершившегося победой «красных дьяволов» со счетом 1:3. Грубо нарушив правила на Экторе Беллерине, Поль увидел перед собой прямую красную карточку.
 
Апелляция выглядела призрачной надеждой не избежать наказания, но отсрочить его, ведь уже в воскресенье «Юнайтед» играть дерби против «Манчестер Сити», однако клуб с «Олд Траффорд» решил не дерзить чиновникам из FA и не спорить с очевидным.
 
Таким образом, сообщает Sky Sports, теперь в качестве наказания Погба пропустит дерби Манчестера, а также матчи Премьер-Лиги против «Борнмута» и «Вест Бромвича».

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.