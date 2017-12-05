Поль Погба дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был дисквалифицирован на три матча после того, как решил не подавать апелляцию на свое удаление в поединке против «Арсенала» в минувшую субботу.



Напомним, рефери Андре Марринер изгнал Погба с поля «Эмирейтс» во втором тайме матча, завершившегося победой «красных дьяволов» со счетом 1:3. Грубо нарушив правила на Экторе Беллерине, Поль увидел перед собой прямую красную карточку.

Апелляция выглядела призрачной надеждой не избежать наказания, но отсрочить его, ведь уже в воскресенье «Юнайтед» играть дерби против «Манчестер Сити», однако клуб с «Олд Траффорд» решил не дерзить чиновникам из FA и не спорить с очевидным.

Таким образом, сообщает Sky Sports, теперь в качестве наказания Погба пропустит дерби Манчестера, а также матчи Премьер-Лиги против «Борнмута» и «Вест Бромвича».