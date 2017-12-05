Директор Карпат: Ми не відмовлялися грати в Києві

Технічний директор ФК «Карпати» Тарас Гордієнко пояснює позицію львівського клубу, щодо ситуації із недограним матчем проти донецького «Олімпіка».

«У вівторок, близько 17:00, ФК «Карпати» надіслали до ФК «Олімпік» та Прем'єр-ліги офіційного листа із чіткою та зрозумілою пропозицією: дограти незавершений матч 18-го туру, зупинений через форс-мажорні обставини, у четвер, 7 грудня, о 13:00 на стадіоні «Україна», у Львові. Крім того, як крок, який би мав підкреслити наше ставлення до проблеми, ми запропонували «Олімпіку» свою допомогу і покриття фінансових затрат на доїзд з Києва до Львова та повернення до столиці. Зокрема, ми готові надати нашому супернику в користування клубний автобус».

«Наш лист став відповіддю на звернення ФК «Олімпік», який пропонує «Карпатам» зіграти поєдинок у Києві. Однак, відповідно до Регламенту (Стаття 10, пункт 1 та пункт 3), цього зробити ми не можемо. Цитую пункт 1: «Основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі головної команди клубу, повинен розташовуватися на території населеного пункту за місцем державної реєстрації клубу».

«Тепер цитую пункт 3 тієї ж Статті: «Матчі проводяться на стадіонах, заявлених клубом під час атестації на відповідний змагальний сезон...». Ані будь-який із київських стадіонів, ані навіть «Арена Львів», про яку зараз багато згадують у коментарях, ФК «Карпати» для проведення матчів у сезоні 2017/18 рр. не заявлялися. Особливий виняток з правила пункту 1 Статті 10 Регламент забезпечує, власне, «Олімпіку», але не «Карпатам».

«Тож «Карпати» не відмовляються грати в Києві, «Карпати» відмовляються порушувати Регламент».

«Насамкінець, хотів би попросити усіх спокою та звернутися із проханням адекватного висвітлення та коментування цієї ситуації. Ми впевнені, що компромісний варіант, що влаштує обидві сторони і буде відповідати нормам Регламенту, можливий. Також я певен, що разом ми його знайдемо і визначимо сильнішого на футбольному полі» – підсумував технічний директор ФК «Карпати».