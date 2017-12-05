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Монзуль стала четвертой в опросе на лучшего арбитра мира

Украинка входит в число топовых арбитров среди женщин

  • 05.12.2017 23:02
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Украинский рефери Катерина Монзуль заняла четвертое место в голосовании на звание лучшего арбитра-женщину по версии IFFHS.

Победительницей голосования стала немка Бибиана Штайнхауз, украинке эксперты отвели четвертую позицию.

У мужчин лучшим рефери года назван также немец Феликс Брых.

Источник — Sport.ua

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