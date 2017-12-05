Монзуль стала четвертой в опросе на лучшего арбитра мира

Украинский рефери Катерина Монзуль заняла четвертое место в голосовании на звание лучшего арбитра-женщину по версии IFFHS.
Победительницей голосования стала немка Бибиана Штайнхауз, украинке эксперты отвели четвертую позицию.
У мужчин лучшим рефери года назван также немец Феликс Брых.
Источник — Sport.ua
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