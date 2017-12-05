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ФИФА: Решение МОК не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Организация будет продолжать подготовку к турниру

  • 05.12.2017 22:59
  • 133 просмотров
  • 3 комментария
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Пресс-служба ФИФА сообщила, что решение МОК по российским спортсменам не повлияет на подготовку к чемпионату мира-2018.
 
– ФИФА приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим, – сказали в ФИФА.

Напомним, ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 25 июля 2018 года.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.12.2017 23:03
    -1
    Кто бы сомневался. Туда такое количество денег только на взятки ввалено, что спрыгнуть фифята могут разве что под страхом расстрела, который в цивилизованном мире запрещен.
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.12.2017 23:04
    0
    Вообще-то, Мутко печать на лоб поставили - "мошенник".
    Так, что, какая организация ФИФА - такие и партнёры...
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    Hackerpro
    online
      Hackerpro, 05.12.2017 23:10
    0
    Уверен, что Фифа ужаснеться после проведения ЧМ в раше, остаётся надеяться, что рядовые болельщики не пострадают!!
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