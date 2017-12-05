ФИФА: Решение МОК не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Пресс-служба ФИФА сообщила, что решение МОК по российским спортсменам не повлияет на подготовку к чемпионату мира-2018.
– ФИФА приняла к сведению решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это решение не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать этот турнир лучшим, – сказали в ФИФА.
Напомним, ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 25 июля 2018 года.
Источник — Р-Спорт
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