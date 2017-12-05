Челси не смог обыграть Атлетико и вышел в плей-офф со второго места

В матче последнего тура группового турнира Лиги чемпионов «Челси» и «Атлетико» сыграли вничью со счетом 1:1.
Первый тайм прошел в равной борьбе. Ближе к взятию ворот были подопечные Антонио Конте, которые не реализовали несколько хороших моментов.
В начале второго тайма лондонцы также могли забить, но вместо этого пропустили. Подача углового завершилась скидкой Торреса и точным ударом Сауля Ньигеса. После пропущенного гола «пенсионеры» взвинтили темп, а оборона «волков» все больше стала проседать под быстрыми атаками хозяев поля. Забили свой гол лондонские футболисты также после корнера. Защитник выбил мяч на Азара, а тот ворвался в штрафную и сделал прострел – Савич неудачно подставил ногу и мяч залетел в ворота.
Могли подопечные Конте и вырвать победу, но счет больше не изменился. Победа «Ромы» в параллельном матче не позволила «Челси» занять первое место в группе С. Лондонский клуб стал вторым, а «Атлетико» весной будет выступать в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Группа С.
«Челси» - «Атлетико» - 1:1 (0:0)
Стефан Савич, 75 (автогол) - Сауль Ньигес, 56
«Челси»: Тибо Куртуа, Андреас Кристенсен, Гари Кэхилл, Сезар Аспиликуэта, Давиде Дзаппакоста (Виллиан, 73), Н'Голо Канте, Сеск Фабрегас, Эден Азар, Виктор Мозес, Альваро Мората (Миши Бачуайи, 81), Тьемуа Бакайоко (Педро Родригес, 64)
«Атлетико»: Ян Облак, Лукас-Франсуа Эрнандес, Стефан Савич, Филипе Луис, Хосе Хименес (Лусиано Виетто, 79), Сауль Ньигес, Томас Тейе, Хорхе Коке, Антуан Гризманн, Габи (Анхель Корреа, 78), Фернандо Торрес (Янник Феррейра-Карраско, 57)
Давиде Дзаппакоста, 52. - Лукас-Франсуа Эрнандес, 16.
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Удары (в створ): 13 (6) - 7 (3)
Угловые: 8 - 5
Оффсайды: 1 - 0
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия)
ЧЕЛСИ - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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