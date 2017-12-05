Милевский и Нойок - одни из лучших легионеров чемпионата Беларуси

Украинские футболисты Александр Нойок и Артем Милевский попали в восьмерку лучших легионеров чемпионата Беларуси по версии «Прессбола».

8. Артем МИЛЕВСКИЙ



Пришествие в наш чемпионат урожденного белоруса — в любом случае событие. Даже если позади лучшие годы в карьере и он уже не тот. Хотя в принципе тот. В Артеме на поле легко угадывался исполнитель, прошедший европейские футбольные университеты. На фоне и без того звездного состава «Динамо», который едва ли намного слабее, чем у тройки призеров, нападающий выделялся настолько, что смог вытеснить из стартовой обоймы Джоэля Фамейе. А оказаться выше в топе помешал первый круг, который Милевский не провел в динамовской форме.

3. Александр НОЙОК

Цифровые показатели, возможно, не до конца отразят значимость украинского легионера для «Динамо». Так или иначе, а именно он цементировал центр поля. Он во всех отношениях являлся системообразующим игроком команды. Защита оппонента прекрасно знает, от кого исходит основная опасность в динамовских рядах. Стягивая на себя по несколько опекунов, он мог освободить пространство для одноклубников. Да что там: по сравнению с собой прошлогодним Александр предстал совершенно другим игроком.