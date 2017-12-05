Денис ГАРМАШ: «Я ничего никому не должен»

Полузащитник киевского Денис Гармаш прокомментировал информацию об обстреле его машины.
— Сначала я не собирался давать никаких комментариев по обстрелу моей машины. Есть полиция — ее дело вести следствие и искать виновных. Но после того, как в средствах массовой информации появились сообщения, что я якобы что-то кому-то должен и поэтому стреляли по моему автомобилю, хочу заявить: я ничего никому не должен! У меня нет врагов. Я действительно не могу представить кто и с какой целью мог это сделать, — сказал Денис.
Источник — ФК Динамо Киев
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