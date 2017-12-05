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Денис ГАРМАШ: «Я ничего никому не должен»

Хавбек «Динамо» прокомментировал ситуацию с обстрелом его автомобиля

  • 05.12.2017 20:27
  • 2348 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо
Полузащитник киевского Денис Гармаш прокомментировал информацию об обстреле его машины.
 
— Сначала я не собирался давать никаких комментариев по обстрелу моей машины. Есть полиция — ее дело вести следствие и искать виновных. Но после того, как в средствах массовой информации появились сообщения, что я якобы что-то кому-то должен и поэтому стреляли по моему автомобилю, хочу заявить: я ничего никому не должен! У меня нет врагов. Я действительно не могу представить кто и с какой целью мог это сделать, — сказал Денис.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 05.12.2017 20:41
    +4
    ........передали привет президенту команды за "собаку в будку"
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    densles
    online
      densles, 05.12.2017 20:41
    0
    Да разгулялись Палкин с Саниным)))
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.12.2017 20:44
    0
    Включил дурака... Все-то ты парень знаешь, и кто и почему...
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    ek20
    online
      ek20, 05.12.2017 20:50
    +1
    Хорошо хоть обламались стрелки и не смогли попасть в бензобак с 5м и засветились на видео
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    orl405
    online
      orl405, 05.12.2017 20:54
    -6
    Може це за Марику попередження, щоб у Лозану не йшли? Версий багато. Одна другои интригуюча...
    Ссылка
    orl405
    online
      orl405, 05.12.2017 20:55
    -7
    Може це за Марику попередження, щоб у Лозану не йшли? Версий багато. Одна другои интригуюча...
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    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 05.12.2017 21:18
    +1
    А вы можете себе представить, что он сознается? Скажет, да, я игрок, задолжал серьезным людям. Что ещё ждать от Динамо? У них и Вида безработный))
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    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 05.12.2017 21:20
    +1
    А кто сказал, что это враги? Враги бы по ногам стреляли... Это друзья
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    avadon78
    online
      avadon78, 05.12.2017 21:25
    0
    Реально больше писать не о чем, только околофутбольный хлам. Посмотрите о чём пишут на альтернативных сайтах. Здесь то оде, то не одели, то поехали то не поехали, то стреляли за долги или куда, то допустили или не допустили. Интервью слабо брать у старожилов футбола, пока они живы?
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 05.12.2017 21:27
    +2
    Это Шацких 100%
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