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Юрген КЛОПП: «Если выиграем у Спартака – будет замечательно»

Тренер «Ливерпуля» - о завтрашнем матче против москвичей

  • 05.12.2017 20:19
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч против «Спартака» в Лиге чемпионов.

«Это самый важный матч. Мы до сих пор являемся частью Лиги чемпионов лишь потому, что хотим выйти в следующий этап. С нами случались и хорошие, и плохие вещи, в результате чего мы оказались в нынешней ситуации. Если выиграем у «Спартака» - замечательно! С нетерпением жду начала матча. Считаю, что с момента нашей встречи в Москве обе команды стали сильнее. В конце концов, в состав «Спартака» вернулось несколько игроков, которые пропускали первый матч с нами.

Первый матч против «Спартака» нас многому научил, но завтра на «Энфилде» будет совсем другая атмосфера, и это сыграет в нашу пользу. Все знают, как много может значить поддержка болельщиков. Не сомневаюсь, что завтра будет особенный еврокубковый вечер!», - приводит слова тренера официальный портал УЕФА.

Источник — УЕФА

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