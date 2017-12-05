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Дель Пьеро введен в Зал славы итальянского футбола

Бывший нападающий стал в один ряд с Баджо, Мальдини, Барези и другими

  • 05.12.2017 19:41
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Бывшего нападающего сборной Италии и «Ювентуса» ввели в Зал славы местного футбола.

Один из лучших форвардов в истории Италии введен в Зал славы в 2017-м году.

Ранее этой чести удостоились Роберто Баджо (2011), Паоло Мальдини (2012), Франко Барези (2013), Фабио Каннаваро (2014), Джанлука Виалли (2015), Джузеппе Вергоми (2016).

Источник — Sport.ua

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