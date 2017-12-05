Дель Пьеро введен в Зал славы итальянского футбола

Бывшего нападающего сборной Италии и «Ювентуса» ввели в Зал славы местного футбола.
Один из лучших форвардов в истории Италии введен в Зал славы в 2017-м году.
Ранее этой чести удостоились Роберто Баджо (2011), Паоло Мальдини (2012), Франко Барези (2013), Фабио Каннаваро (2014), Джанлука Виалли (2015), Джузеппе Вергоми (2016).
Источник — Sport.ua
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