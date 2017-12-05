Давид Сильва пропустит манчестерское дерби

Ведущий полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может пропустить дерби с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье по причине травмы.



Напомним, именно 31-летний испанец принес «горожанам» три очка в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:1), но в этой же игре у Давида возникли некоторые проблемы со здоровьем.

В результате Сильва не поехал с командой на Украину на заключительный матч группового этапа Лиги Чемпионов против «Шахтера». Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не уверен, успеет ли его соотечественник восстановиться к уикенду.

«В заключительные минуты у Давида возникли небольшие проблемы. После матча мы сделали медицинские тесты, и я не знаю, сможет ли он сыграть в субботу. Именно поэтому он остался и будет восстанавливаться в Манчестере».

«Он почувствовал некоторый дискомфорт на последних минутах, до своего гола. Надеюсь, он выздоровеет к воскресенью, но использовать его здесь было бы слишком рискованно», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.