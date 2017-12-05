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Александар ПАНТИЧ: «Неправда, что я выставлен на трансфер»

Сербский защитник пока не знает, что его ждет в «Динамо»

  • 05.12.2017 19:35
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Динамомания
© Динамомания
Сербский защитник «Динамо» Александар Пантич дал интервью порталу BUTASPORT, в котором рассказал о предстоящем матче с «Партизаном» и своем будущем.
 
- У нас очень хорошая атмосфера в команде перед матчем с «Партизаном». Вида? Он мой сосед по комнате, но, увы, не сыграет в четверг из-за травмы. У нас с ним отличные отношения, можно сказать, что мы - лучшие друзья. А недавно к нам еще и Пиварич присоединился, мы теперь втроем общаемся.
 
«Партизан» впервые за 13 лет сумел пробиться в весеннюю стадию еврокубков? Мои товарищи по команде были удивлены этим, но я ожидал такого результата. После таких успехов все смотрят на «Партизан» с уважением.
 
Надеюсь, мы победим «Партизан». Мы стремимся стать первыми в группе, но пока еще есть нерешенные вопросы. В Киеве во время матча будет холодно, даже может выпасть снег, поэтому будет нелегко.
 
В Сербии «Партизан» провел отличный первый тайм против нас. Я не знаю, что с ними случилось потом, но мы заслужили очки в той игре. Наверное, мы расслабились больше, чем было нужно.
 
Мое будущее в «Динамо»? За последние четыре месяца моя ситуация ничуть не изменилась. Я играл лишь в поединках на Кубок Украины и все (также на счету Пантича по одному матчу в чемпионате Украины и Лиге Европы. – примечание «Динамомании»). Информация о том, что я выставлен на трансфер – неверна. Я сам не знаю, останусь ли в команде или уйду. У нас еще есть два поединка до конца года, а потом мы увидим, что лучше для меня и моего будущего, - сказал Пантич.

Источник — Динамомания

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