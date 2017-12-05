Паулу ФОНСЕКА: «Верю, что тактика Шахтера сработает»

- Многие говорят, что «Манчестер Сити» – сильнейший клуб мира. Как вы к этому относитесь?

- Если смотреть на то, как играет «Манчестер Сити» в этом сезоне, то он является одной из самых сильных команд мира в этом сезоне.

- Говорили, что на матче будет присутствовать главный тренер сборной Бразилии Тито. Будет ли это дополнительной мотивацией для бразильских футболистов?

- Он будет смотреть не только на игроков «Шахтера», но и на ребят из «Манчестер Сити». Будет ли это мотивирующим фактором для бразильцев? Я думаю, да.

- Будет ли тренерский штаб наблюдать за параллельным матчем «Фейеноорд» – «Наполи»? Или вы будете до последнего момента держать игроков в неведении?

- Мы не будем переживать насчет другого матча. Мы будем здесь выполнять свою работу. Если мы сможем добиться хорошего результата, результат матча «Наполи» не будет иметь значения. Мы понимаем, что «Наполи» сделает все, чтобы победить «Фейеноорд».

- Были ли у вас в карьере ситуации, когда в матче необходимо добиться конкретного результата?

- У меня были поединки, которые были решающими, но в Лиге чемпионов такого еще не было.

- Говорят, что вас сватали в «Эвертон»…

- На сегодняшний день я здесь и я полностью сосредоточен на «Шахтере».

- Все ли в порядке с Марлосом? И как вы готовились к «МанСити», учитывая, что не совсем понятно, какой состав выставит Пеп Гвардиола.

- У Марлоса все хорошо, нет никаких проблем. Надеюсь, их не будет. Подготовка к этому матчу была обычной. За три дня мы постарались максимально изучить «МанСити». Независимо от состава, результаты «МанСити» на высоком уровне. Команда переполнена игроками высокого уровня. Они приехали сюда побеждать.

- Вы привели на пресс-конференцию вратаря Андрея Пятова. Это значит, что для вас будет важнее не пропустить, чем забить самим?

- Это никак не связано. Пятова мы позвали для того, чтобы девочки порадовались.

- Недавно вы сказали, что матчи против таких команд, как «МанСити», очень интересны и очень сложны. Можно ли противостоять тактике «МанСити» с тактической точки зрения? Или нужно просто терпеть и ждать своего шанса.

- Если говорить о тактике таких поединков, они очень интересны, они отличаются от матчей УПЛ. Верю в то, что наша тактика сработает. Важно показывать свою игру, но будет очень сложно, ведь «МанСити» руководит один из лучших тренеров в мире.