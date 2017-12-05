Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ПЯТОВ: «Согласен сыграть с Манчестер Сити 5:5»

Голкипер «Шахтера» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 05.12.2017 19:00
  • 524 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

- Три футболиста, которые определяют игру «МанСити»?
- Не буду никого выделять. Это команда, которую мы очень хорошо изучали. Есть один человек – главный тренер Пеп Гвардиола.

- Руководство клуба обещало вам повышенные премиальные? Или вам достаточно престижа турнира?
- Нет, нам никто ничего не обещает. Для нас главное – престиж турнира, это самая главная мотивация.

- Это самый важный матч для «Шахтера» в сезоне? Как команда будет настраиваться на игру?
- У нас все в порядке с чувством юмора. Фонсека уже говорил о сюрпризе, который он приготовил. А наша задача – стараться, чтобы он надел то, что обещал (в случае выхода «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов Фонсека обещал прийти на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро – прим. ред.).

- В первом матче с «МанСити» вы отразили пенальти. К этой игре будет такая же тщательная подготовка?
- Я ничего не готовлю, у меня есть тренер, который мне помогает. Завтра я не жду никаких сюрпризов. Мы готовимся к матчу.

Я согласен на ничью 5:5, только чтобы мы прошли дальше. Главное – результат. Но если команда сзади сыграет на ноль, это уже минимум одно очко. Будем стараться.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.