Андрей ПЯТОВ: «Согласен сыграть с Манчестер Сити 5:5»

- Три футболиста, которые определяют игру «МанСити»?
- Не буду никого выделять. Это команда, которую мы очень хорошо изучали. Есть один человек – главный тренер Пеп Гвардиола.
- Руководство клуба обещало вам повышенные премиальные? Или вам достаточно престижа турнира?
- Нет, нам никто ничего не обещает. Для нас главное – престиж турнира, это самая главная мотивация.
- Это самый важный матч для «Шахтера» в сезоне? Как команда будет настраиваться на игру?
- У нас все в порядке с чувством юмора. Фонсека уже говорил о сюрпризе, который он приготовил. А наша задача – стараться, чтобы он надел то, что обещал (в случае выхода «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов Фонсека обещал прийти на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро – прим. ред.).
- В первом матче с «МанСити» вы отразили пенальти. К этой игре будет такая же тщательная подготовка?
- Я ничего не готовлю, у меня есть тренер, который мне помогает. Завтра я не жду никаких сюрпризов. Мы готовимся к матчу.
Я согласен на ничью 5:5, только чтобы мы прошли дальше. Главное – результат. Но если команда сзади сыграет на ноль, это уже минимум одно очко. Будем стараться.
Источник — Sport.ua
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