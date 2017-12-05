Андрей ПЯТОВ: «Согласен сыграть с Манчестер Сити 5:5»

- Три футболиста, которые определяют игру «МанСити»?

- Не буду никого выделять. Это команда, которую мы очень хорошо изучали. Есть один человек – главный тренер Пеп Гвардиола.

- Руководство клуба обещало вам повышенные премиальные? Или вам достаточно престижа турнира?

- Нет, нам никто ничего не обещает. Для нас главное – престиж турнира, это самая главная мотивация.

- Это самый важный матч для «Шахтера» в сезоне? Как команда будет настраиваться на игру?

- У нас все в порядке с чувством юмора. Фонсека уже говорил о сюрпризе, который он приготовил. А наша задача – стараться, чтобы он надел то, что обещал (в случае выхода «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов Фонсека обещал прийти на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро – прим. ред.).

- В первом матче с «МанСити» вы отразили пенальти. К этой игре будет такая же тщательная подготовка?

- Я ничего не готовлю, у меня есть тренер, который мне помогает. Завтра я не жду никаких сюрпризов. Мы готовимся к матчу.

Я согласен на ничью 5:5, только чтобы мы прошли дальше. Главное – результат. Но если команда сзади сыграет на ноль, это уже минимум одно очко. Будем стараться.