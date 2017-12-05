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Фонсека взял на матч против Манчестер Сити 20 футболистов

«Шахтер» прибыл в Харьков на поединок Лиги чемпионов

  • 05.12.2017 18:59
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 5 декабря «горняки» прилетели в Харьков, где завтра в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов встретятся с «Манчестер Сити»

На игру с лидером группы F Паулу Фонсека взял 20 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;
защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо;
нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Источник — ФК Шахтер

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Кто победит в матче Шахтер — Манчестер Сити?
  • 47.31% (88)
    1. Будет ничья
  • 36.02% (67)
    2. Манчестер Сити
  • 16.67% (31)
    3. Шахтер
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