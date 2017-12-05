Фанаты Баварии и ПСЖ подрались на мюнхенском вокзале

Фанаты «Баварии» устроили потасовку с ультрас ПСЖ на мюнхенском вокзале. Сообщается, что всего в драке приняли участие около 60 человек. Полиция сработала оперативно и разогнала дерущихся.

Один участник потасовки получил травму головы, еще трое арестованы по обвинению в нападении.

Напомним, поединок «Бавария» и ПСЖ состоится сегодня, 5 декабря. На матч в Германию прибыло около 4 тысяч французских болельщиков.