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Фанаты Баварии и ПСЖ подрались на мюнхенском вокзале

Трое болельщиков арестованы по обвинению в нападении

  • 05.12.2017 17:29
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Метки
ФК ПСЖ
© ФК ПСЖ

Фанаты «Баварии» устроили потасовку с ультрас ПСЖ на мюнхенском вокзале. Сообщается, что всего в драке приняли участие около 60 человек. Полиция сработала оперативно и разогнала дерущихся.

Один участник потасовки получил травму головы, еще трое арестованы по обвинению в нападении.

Напомним, поединок «Бавария» и ПСЖ состоится сегодня, 5 декабря. На матч в Германию прибыло около 4 тысяч французских болельщиков.

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