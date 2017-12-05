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Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы приехали, чтобы победить Шахтер»

Главный тренер «Манчестер Сити» надеется на положительный результат в матче с «горняками»

  • 05.12.2017 17:06
  • 1663 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Пеп Гвардиола
© Getty Images. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера».

- В испанской прессе пишут, что Месси может стать игроком «МанСити». Что вы об этом скажете?
- Лео недавно переподписал контракт с «Барселоной». После такого люди не уходят. Месси начал играть в «Барселоне» и закончит играть в «Барселоне». Я хотел бы иметь такого игрока, но сейчас я не вижу такой возможности.

- Вы привезли в Харьков очень сильный состав, не дав отдохнуть ведущим игрокам. Почему?
- Некоторые игроки залечивают травмы, а потому не смогли приехать. Действительно, я взял сюда лучших игроков. Это моя команда, и она этого заслуживает.

- Ваш следующий матч в Лиге чемпионов будет для вас 100-м в турнире. Какие у вас чувства по этому поводу? С «Барселоной» вы добились больших успехов в Лиге чемпионов. Сможете ли повторить их с «Манчестер Сити»?
- 100 – это очень хорошая цифра. Надеюсь, что сыграю еще много матчей в качестве тренера в этом турнире. Каждая команда уникальна. «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» очень разные. У каждой команды свой путь.

- Сейчас многие считают, что «Ман Сити» демонстрирует лучший футбол в Европе…
- Самый лучший футбол не гарантирует самых лучших результатов. В Лиге чемпионов достаточно плохо сыграть один тайм – и все, ты вылетел. Мне не столь важно, считают ли игру моей команды красивой. Важно играть так хорошо, как мы играли в последний месяц. Результат зависит от множества факторов, не только от красивой игры.

- Можно ли сравнить Бернарду Силву с Сане? Силва сейчас не так часто играет. Хотя Сане тоже нужно было время на адаптацию.
- Они очень отличаются. Сане было нужно время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Бернард Силва другой. Он хороший человек, у него отменные навыки. Сезон длинный, у него будет шанс себя проявить. Давид Сильва сейчас травмирован, поэтому он не сыграет с «Шахтером».

- Можно ли сравнить «Ман Сити» с вашей «Барселоной»?
- Принципы игры у нас одинаковые. «Манчестер Сити» в начале пути. Мы должны доказать, что мы за команда.

- Ваша команда в этом сезоне демонстрирует впечатляющие результаты. Не боитесь, что после одного поражения все может измениться в худшую сторону?
- Мы приехали, чтобы победить. Мы попытаемся завтра победить. Но равно или поздно мы проиграем. Мы расстроимся, но отдохнем и будем опять выигрывать.

- Как завтрашний матч будет отличаться от того, который прошел в Манчестере? Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве. Каковы шансы вас там увидеть?
- Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал. В Манчестере на матче с «Шахтером» я увидел то, что ожидал увидеть. Я 7-8 раз играл с «Шахтером» в качестве тренера. Завтра мы будем играть для престижа. Будем стараться сохранить победный настрой. В матче с «Наполи» «Шахтер» провел великолепный первый тайм. В «Шахтере» отлично организованы полузащита и оборона. Своей качественной игрой мы хотим выказать уважение в «Шахтеру», «Наполи», Лиге чемпионов и болельщикам. Мы готовы хорошо сыграть.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дмитрий Киевский
      Дмитрий Киевский, 05.12.2017 17:18
    +3
    5 голов забьют Шахтеру!!! И в Лигу Европы Шахта!!!
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    basiak00
    online
      basiak00, 05.12.2017 17:25
    +8
    Имея абсолютное спокойствие и уверенность в свои силах Мае Сити будет показывать свой лучший футбол, и только сумасшедшая самоотдача с первых секунд т до финального свистка и несомненное желание пройти дальше позволит добыть нужный результат
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 05.12.2017 17:32
    -1
    05.12 Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы приехали, чтобы победить Шахтер»
    06.12 Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы победили Шахтер»
    Ссылка
    Валерий Валентинович
    Валерий Валентинович, 05.12.2017 17:35
    0
    Та норм с 9 очками в Плей Офф ЛЕ попасть тоже гуд. Там хоть какой то шанс. Ну если не как всегда "все чемпионаты уже давно играют, а мы с отпуска только вышли" - отмазка на все случаи жизни в весенней ЛЕ)
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    Kris Nolty
      Kris Nolty, 05.12.2017 17:53
    -2
    ЛЕ позорники, ЛЕ
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