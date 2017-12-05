Павел МЯГКОВ: «УПЛ даже в кризис сильнее чемпионата Беларуси»

Экс-игрок луганской «Зари» и «Александрии» Павел Мягков в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о росте конкуренции в чемпионате Беларуси, о силе украинской Премьер-лиги, подвел итоги сезона «Минска», а также поведал о планах на будущее.

— Сезон в Беларуси подошел к своему логическому завершению, твой «Минск» выступил не самым лучшим образом (Sport.ua – 14-е место из 16-ти). С чем связываешь подобный результат команды?

—Да, итог получился не самым радужным. Возможно, нам не хватило концентрации на всю дистанцию чемпионата. Может быть, немного не хватило и глубины состава. Но самое главное, что мы вынесли достаточно уроков для себя после этого сезона. Да, сделали не все, что планировали, но как говорится: «век живи – век учись». Это футбол…

— Наверняка следил за развязкой сезона на вершине турнирной таблицы. БАТЭ едва не упустил золотые медали первенства впервые за 12 лет, судьба чемпионства решилась буквально на последних секундах последнего матча сезона. Твои впечатления? Кому в этой гонке симпатизировал больше?

— Да, развязка сезона была интригующая. Сразу три команды претендовали на золотые медали. На тот момент я больше думал о результатах своей команды. Не могу выделить ни один из коллективов, если все решалось в последней игре. Значит, каждый из них был достоин занять первое место.

— «Шахтер» Солигорск и «Динамо» Минск на протяжении всей дистанции чемпионата навязывали борьбу гегемону белорусского футбола. Каждый из этой тройки мог стать чемпионом, все решалось в последнем туре. Как думаешь, подобная ситуация говорит о росте конкуренции в чемпионате Беларуси, прогрессе белорусского футбола в целом или же просто БАТЭ в этом сезоне был не так хорош?

— Думаю, что все-таки в белорусском чемпионате выросла конкуренция.

— Недавно в белорусской прессе появилась информация о том, что в ближайшее время ты можешь покинуть «Минск». Насколько это правда?

— Да, я принял решение досрочно покинуть футбольный клуб «Минск», так как мои интересы и интересы клуба перестали совпадать. Хочу поблагодарить тренерский штаб, а особенно Кондратьева Георгия Петровича за то, что дал мне возможность, после длительной травмы, набрать оптимальную форму.

— Есть уже какие-то определенные варианты? Какой разговор состоялся с агентом?

— На данный момент я не сотрудничаю ни с одним из агентов, представляю свои интересы лично. Да, есть несколько вариантов.

— Если не секрет, из какого чемпионата варианты?

— Этого пока сказать не могу, извините.

— Хотел бы продолжить выступления в чемпионате Беларуси? Или все-таки тянет на родину, в очередной раз попробовать свои силы в украинской Премьер-лиге?

— Для меня главное - играть, все равно в каком чемпионате. Но, как любой футболист, выступающий за команду другой страны, конечно же, скучаю за своей родиной.

— Что можешь сказать на счет того какой чемпионат сильнее, Беларуси или Украины?

— На мой взгляд, чемпионат Украины посильней. Даже при нынешнем его кризисе.

— В Беларуси сейчас выступает достаточно большое количество украинских футболистов. Дмитрий Хлебас и Александр Нойок так и вовсе чуть чемпионами не стали. С кем из наших ребят общаешься?

— Общался с бывшими одноклубниками и ребятами по молодежной сборной, в частности, с Саней Нойком, Саней Батищевым и Димой Юсовым, с которым мы вместе начинали еще с ДЮСШ.

— Как восприняла последние новости семья?

— Жене главное чтобы мы всегда были вместе, но вообще она не любительница частых переездов.

— Чем запомнилась Беларусь, если не говорить о футболе?

— Ну, о стране в целом вряд ли могу что-то сказать, так как в основном находился в одном городе. Минск – очень красивый город, мне он нравится. Везде чистота и порядок, здесь очень серьезно за этим следят.

Евгений КУЗЬМЕНКО