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Яя ТУРЕ: «Шахтер – суперкоманда»

Хавбек «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от встречи с «горняками»

  • 05.12.2017 16:59
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  • 1 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Яя Туре
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно забить много голов. Вы готовы к этому в текущем сезоне?
- Еще рано об этом говорить. Мы играем в самом сильном европейском соревновании. Мы приложим все силы, чтобы это сделать.

- Вы чувствуете, что соперники вас побаиваются из-за вашего высокого уровня игры?
- Я бы сказал, что нас не побаиваются, а уважают. Мы это чувствуем, нам это нравится. Мы хорошо атакуем, держим мяч, доминируем. Соперники должны нас уважать.

- Вы играли в чемпионате Украины. Что вам больше всего запомнилось? И как изменился «Шахтер»?
- Я действительно играл в Донецке (в донецком «Металлурге» – прим. ред.), и я бы хотел сыграть там еще раз. К сожалению, это сейчас невозможно. Я думаю, что «Шахтер» – суперкоманда, с которой у нас будет очень сложная игра.

- Вы говорите, что вы играете на высоком уровне. Что дает вам такую уверенность?
- Тренер прививает нам новую тактику и стратегию. Игроки очень хорошо вписываются в тренерскую концепцию. Мы получаем удовольствие от игры, хоть мы и играем в сложном чемпионате. У нас хороший тренер и слаженная команда, которая отлично играет.

- Кто больше заслуживает выхода в плей-офф Лиги чемпионов – «Шахтер» или «Наполи»?
- Обе команды – супер. Обе команды заслуживают выхода в плей-офф. На самом деле, все три команды, включая «Манчестер Сити», заслуживают выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

- Часто ли вы играли на стадионе «Металлист»? У вас оставались позитивные или негативные впечатления о нем?
- Я начинал свою карьеру в Донецке. Люди там очень помогли мне. Но сейчас все мои мысли о «Манчестере».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    napalm931
    online
      napalm931, 05.12.2017 18:15
    0
    Эххх были раньше временна Туре и Мхитарян играли за Донецкий Металлург,а сейчас в лучших клубах планеты))
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