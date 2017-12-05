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Абрамович предложил Слуцкому должность спортивного директора Челси

Ответ российского специалиста пока неизвестен

  • 05.12.2017 16:49
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ФК Челси. Леонид Слуцкий
© ФК Челси. Леонид Слуцкий

Владелец «Челси» Роман Абрамович пригласил российского тренера Леонида Слуцкого поработать со своей командой.

Сообщается, что 46-летнему специалисту предложили должность спортивного директора, которое до недавнего времени занимал Майкл Эменало. Примет ли Слуцкий предложение «Челси», неизвестно.

Напомним, до недавнего времени экс-наставник сборной России работал главным тренером «Халла».

Источник — The Telegraph

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