Абрамович предложил Слуцкому должность спортивного директора Челси

Владелец «Челси» Роман Абрамович пригласил российского тренера Леонида Слуцкого поработать со своей командой.
Сообщается, что 46-летнему специалисту предложили должность спортивного директора, которое до недавнего времени занимал Майкл Эменало. Примет ли Слуцкий предложение «Челси», неизвестно.
Напомним, до недавнего времени экс-наставник сборной России работал главным тренером «Халла».
Источник — The Telegraph
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