ВИДЕО ДНЯ. Как обстреляли машину Гармаша

Сегодня, 5 декабря в Киеве обстреляли машину футболиста «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. В автомобиль, который стоял на паркинге, выпустили 14 пуль. К счастью, никто не пострадал.
По одной из версий, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе.
Источник — ТСН
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