Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ВИДЕО ДНЯ. Как обстреляли машину Гармаша

В автомобиль футболиста «Динамо» выпустили 14 пуль

  • 05.12.2017 16:16
  • 855 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Сегодня, 5 декабря в Киеве обстреляли машину футболиста «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. В автомобиль, который стоял на паркинге, выпустили 14 пуль. К счастью, никто не пострадал.

По одной из версий, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе.

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Рома
    online
    Рома, 05.12.2017 16:27
    0
    да пес играет на большие деньги и не отдает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.