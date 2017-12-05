ВИДЕО ДНЯ. Как обстреляли машину Гармаша

Сегодня, 5 декабря в Киеве обстреляли машину футболиста «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. В автомобиль, который стоял на паркинге, выпустили 14 пуль. К счастью, никто не пострадал.

По одной из версий, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе.