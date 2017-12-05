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ГЕЛЬЗИН: «Карпаты отказались доиграть матч 6-7 декабря в Киеве»

Президент «Олимпика» – о ситуации с доигровкой матча против львовян

  • 05.12.2017 15:58
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ФК Олимпик. Владислав Гельзин
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что «Карпаты» отказались доиграть матч 18-го тура УПЛ в Киеве.

«Мы вынуждены обратиться в КДК ФФУ – другого выхода в сложившейся ситуации у нас просто нет. «Карпаты» не смогли обеспечить условия для доигровки матча. Мы предложили им сыграть или в среду, или в четверг в Киеве на стадионе имени Лобановского. Но львовяне ответили отказом.

Когда нам теперь играть этот матч? Весной следующего года? За зимнюю паузу у нас может измениться состав, а задействовать в доигровке других футболистов по Регламенту не сможем ни мы, ни «Карпаты». Кем мы будем матч доигрывать? Получается, что мы сейчас уперлись в стену. Мы не хотим обращаться в КДК, хотим решить судьбу матча на футбольном поле. Но «Карпаты» того же не хотят.

Как сказал мне Владимир Генинсон, если бы «Карпаты» согласились с нашим предложением о доигровке матча в Киеве, то их матч следующего тура был бы смещен. На воскресенье, а то и на понедельник, чтобы львовянам было комфортно вернуться во Львов и иметь время на восстановление и подготовку к следующему матчу. Получается, «Карпатам» пошли навстречу все. Мы же решили бы вопросы с арендой стадиона им. Лобановского, а УПЛ — скорректировала календарь. Однако «Карпаты» идти никому навстречу не захотели», – сказал Гельзин.

Напомним,  первый тайм поединка «Карпаты» – «Олимпик» завершился со счетом 1:1, однако из-за снегопада на вторую половину встречи команды не вышли.

Источник — Sportarena

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