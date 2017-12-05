Кубок Испании. Барселона сыграет с Сельтой, Реал – с Нумансией

это можно еще и в египет слетать на новый год)

На спорт.юа можна подати в суд за те, що скопіювали з іншого ресурсу обривок і підписали що це їх...

да пес играет на большие деньги и не отдает

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Да не, не тотализатор, "общак" проел. А может кредит не отдал. Или, скорей всего, не то...

У Гармаша официальная зарплата 18 000 грн.?...Значит я тоже могу позволить себе Porsche Panamera?...