Кубок Испании. Барселона сыграет с Сельтой, Реал – с Нумансией

Состоялась жеребьевка 1/8-й финала Кубка Испании. Одной из самых интересных пар данного этапа станет противостояние «Сельты» и «Барселоны». Мадридскому «Реалу» соперник достал скромнее – «Нумансия» из Сегунды.
Все пары 1/8 финала Кубка Испании:
«Форментера» – «Алавес»
«Льейда» – «Атлетико»
«Нумансия» – «Реал»
«Сельта» – «Барселона»
«Кадис» – «Севилья»
«Леганес» – «Вильярреал»
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»
«Эспаньол» – «Леванте»
Стоит отметить, что «Нумансия» и «Кадис» играют во втором по силе дивизионе Испании, а «Форментера» и «Льейда» – в третьем. Остальные команды представляют Примеру.
Базовая дата проведения раунда – 3-е и 10-е января 2018-го года.
Источник — Twitter
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