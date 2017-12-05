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Кубок Испании. Барселона сыграет с Сельтой, Реал – с Нумансией

Определены все пары 1/8 финала Кубка Короля

  • 05.12.2017 15:30
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laliga.es
© laliga.es

Состоялась жеребьевка 1/8-й финала Кубка Испании. Одной из самых интересных пар данного этапа станет противостояние «Сельты» и «Барселоны». Мадридскому «Реалу» соперник достал скромнее – «Нумансия» из Сегунды.

Все пары 1/8 финала Кубка Испании:

«Форментера»  – «Алавес»
«Льейда»  – «Атлетико»
«Нумансия»  – «Реал»
«Сельта» – «Барселона»
«Кадис»  – «Севилья»
«Леганес» – «Вильярреал»
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»
«Эспаньол» – «Леванте»

Стоит отметить, что «Нумансия» и «Кадис» играют во втором по силе дивизионе Испании, а «Форментера» и «Льейда» – в третьем. Остальные команды представляют Примеру.

Базовая дата проведения раунда – 3-е и 10-е января 2018-го года.

Источник — Twitter

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