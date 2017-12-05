Мбокани может пропустить матч с Партизаном

Нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани рискует не сыграть заключительный поединок группового раунда Лиги Европы против «Партизана».
Конголезец получил в игре против «Мариуполя» (5:1) мышечную травму и нынче под наблюдением врачей проводит реабилитацию.
Ранее сообщалось, что поединок против сербов пропустит Домагой Вида.
Напомним, Мбокани в текущем розыгрыше Лиги Европы сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал результативную передачу. Всего на счету конголезца 11 точных ударов в 23 матчах за «Динамо» в сезоне 2017/18.
Источник — ФК Динамо Киев
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