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Мбокани может пропустить матч с Партизаном

Форвард киевского клуба получил травму в игре против «Мариуполя»

  • 05.12.2017 15:18
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ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

Нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани рискует не сыграть заключительный поединок группового раунда Лиги Европы против «Партизана».

Конголезец получил в игре против «Мариуполя» (5:1) мышечную травму и нынче под наблюдением врачей проводит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что поединок против сербов пропустит Домагой Вида.

Напомним, Мбокани в текущем розыгрыше Лиги Европы сыграл 4 матча, забил 2 гола и отдал результативную передачу. Всего на счету конголезца 11 точных ударов в 23 матчах за «Динамо» в сезоне 2017/18.

Источник — ФК Динамо Киев

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