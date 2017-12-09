Черноморец – Зирка. Анонс

Вот и подобралась летне-осенняя и немножко зимняя первая большая часть чемпионата Премьер-лиги к своему завершения. По одному матчу осталось сыграть всем командам – и вот он, долгожданный отпуск! Какое настроение будет у футболистов в самые первые его дни, очевидно что зависит от того, как они сыграют в матче 19-го тура. Днем в субботу любителям украинского футбола предстоит решать дилемму. Сразу 3 матча стартуют в 14.00, и тут либо придется отдать предпочтение какой-то одной игре, чтобы иметь о ней полное представление, либо все-таки вооружиться пультом от телевизора, и устроить такой себе «Чемпионат Украины. ONLINE», погоню на тремя зайцами, чтобы быть в курсе, как же развиваются события в Мариуполе, Одессе и Львове.

В столице Южной Пальмиры свой матч проведут «Черноморец» и «Зирка», соседи по турнирной таблице, занимающие, соответственно, 10-ю и 9-ю строчки. Как там у Бубки: «Пока у тебя есть попытка, ты не проиграл»? Вот и у команд Олега Дулуба и Романа Монарева чисто теоретически еще имеются шансы оказаться в верхней шестерке, но то, что такое чудо может произойти, в это верить нет оснований даже у самых фанатирующих болельщиков «Черноморца» и «Зирки». А тренеры команд сконцентрированы на решении куда более прозаической задачи.

Уже не раз отмечалось, что Олег Дулуб со своей функцией кризисного менеджера справляется. Мало-помалу белорусскому тренеру удалось стабилизировать ситуацию в команде, поставив ей контратаку и игру в обороне. Удалось даже основательно пошуметь, обыграв «Динамо», воспользовавшись его нелучшим состоянием. Но то, было, скорее, исключение из правила, ведь некоторые стратегически важные матчи, которые позволили бы вырваться из подвала турнирной таблицы, взять «морякам» не удалось. Сегодня, кстати, как раз еще одна игра из серии «стратегических» – дома, с прямым конкурентом, важность трех очков невероятная. Но Олег Дулуб уже не раз показывал, что здоровый авантюризм не про него. Первым делом – безопасность своих ворот, надежда на мастерство Гутора, и только пропустив, «Черноморец» начинал больше думать о воротах соперника.

С некоторыми оговорками, это относится и к последнему матчу одесситов против «Зари». И ведь не скажешь, что на игру существенно повлияло раннее удаление Дениса Васина, в меньшинстве «моряки» отыграли всего 15 минут. Зато после пропущенного от Сватка мяча у «Черноморца» словно второе дыхание открылось, и даже после еще одного удаления, уже Алассана, команда Дулуба вдевятером была ближе к голу, чем луганчане. Сегодня на стороне «Черноморца», как и неделю назад, родные стены, а, кроме того, очень серьезная турнирная мотивация – в случае победы весьма реально «на зимовку» отправиться на 8-м месте. Так высоко в этом сезоне «Черноморец» еще не был.

Впрочем, и у «Зирки» при наборе трех очков перспектива такая же. Вторая победа в сезоне над той же «Сталью», добытая неделю назад, заметно улучшила турнирное положение, позволив выбраться из зоны «переходов». У команды Романа Монарева уже были в текущем сезоне две победы подряд, когда в августе кропивничане последовательно обыграли «Зарю» и «Сталь». Однако на матче с «Черноморцем» едва зародившаяся серия и оборвалась – в первом круге «моряки» благодаря голу Васина добились минимальной победы, которая была для них и первой в сезоне, и первой для Олега Дулуба в его первом матче у руля команды из Одессы. Получается, что для «Зирки» сегодня на кону реванш за то поражение, и не только – в 13-ти предыдущих матчах в Премьер-лиге команд из Одессы и Кропивницкого 9 побед на счету «моряков», и четырежды фиксировался ничейный исход. Побед же «Зирки» – ни одной, разница мячей 22:6 в пользу сегодняшних хозяев поля.

Арбитр из Херсона Игорь Пасхал проведет свой 24-й матч в Премьер-лиге. Любопытно, что «Черноморец» все 4 матча с этим арбитром завершил вничью, мячи 5:5. «Зирка» же в трех матчах с Пасхалом раз сыграла вничью и дважды проиграла, мячи 2:5.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Гутор, Хобленко, Мартыненко, Люлька, Ваг, Ковалец, Мусолитин, Политыло, Бамба, Каверин, Татарков

«Зирка»: Паст, Цюпа, Ковалев, Полегенько, Качараба, Фаворов, Дрышлюк, Оганесян, Збунь, Чичиков, Рассадкин

Дисквалификации: Васин, Жунич, Алассан («Черноморец») – Гедж, Загальский («Зирка»)



9 декабря, суббота