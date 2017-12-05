Директор Арены Львов: «Заря и Атлетик останутся довольны газоном»

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун рассказал о подготовке газона к матчу шестого тура группового этапа группового раунда Лиги Европы «Заря» – «Атлетик».



— Еще в конце октября на «Арене Львов» включили подогрев. 10 ноября сборная Украины после продолжительного перерыва вернулась во Львов и очень хотелось, чтобы в товарищеском матче со словаками все было на высшем уровне…



— Однако, припоминается, после финального свистка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жаловался на состояние газона.

— Действительно, не все получилось так, как того бы хотелось… Претензии Андрея Шевченко справедливы, но нужно сделать скидку на то, что обе сборные в расширенном составе провели насыщенные предматчевые тренировки и это тоже негативно повлияло на состояние газона. Впрочем, постараемся исправить допущенные ошибки.



— Но ведь подогрев поля, как и использование ламп фотосинтеза такое продолжительное время, — дорогое удовольствие…

— Вы правы, нам уже пришли за этот период счета приблизительно на миллион гривен, но другого варианта для качественной подготовки газона я не вижу… Надеюсь, что руководство ФК «Заря» войдет в наше положение и компенсирует хотя бы небольшую часть этих средств…



— На сегодняшний момент, как вы бы оценили состояние футбольного поля?

— Оно пока еще накрыто специальной пленкой. Но убежден, что в четверг участники поединка останутся удовлетворены качеством газона. Лишь футболисты не переусердствовали на предматчевом занятии…



Василий МИХАЙЛОВ