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Директор Арены Львов: «Заря и Атлетик останутся довольны газоном»

Евгений Болкун – о подготовке стадиона к матчу Лиги Европы между «Зарей» и «Атлетиком»

  • 05.12.2017 14:59
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Евгения Кравс. Арена Львов
© Евгения Кравс. Арена Львов

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун рассказал о подготовке газона к матчу шестого тура группового этапа группового раунда Лиги Европы «Заря» – «Атлетик».

— Еще в конце октября на «Арене Львов» включили подогрев. 10 ноября сборная Украины после продолжительного перерыва вернулась во Львов и очень хотелось, чтобы в товарищеском матче со словаками все было на высшем уровне…

— Однако, припоминается, после финального свистка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жаловался на состояние газона.
— Действительно, не все получилось так, как того бы хотелось… Претензии Андрея Шевченко справедливы, но нужно сделать скидку на то, что обе сборные в расширенном составе провели насыщенные предматчевые тренировки и это тоже негативно повлияло на состояние газона. Впрочем, постараемся исправить допущенные ошибки.

— Но ведь подогрев поля, как и использование ламп фотосинтеза такое продолжительное время, — дорогое удовольствие…
— Вы правы, нам уже пришли за этот период счета приблизительно на миллион гривен, но другого варианта для качественной подготовки газона я не вижу… Надеюсь, что руководство ФК «Заря» войдет в наше положение и компенсирует хотя бы небольшую часть этих средств…

— На сегодняшний момент, как вы бы оценили состояние футбольного поля?
— Оно пока еще накрыто специальной пленкой. Но убежден, что в четверг участники поединка останутся удовлетворены качеством газона. Лишь футболисты не переусердствовали на предматчевом занятии…

Василий МИХАЙЛОВ

Источник — zbirna.com

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