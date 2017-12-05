Болельщики Сити: «В Украине кое-как можно прожить месяц на 500 фунтов»

На официальном сайте клуба болельщики «Манчестер Сити», отправившиеся в Харьков, поделились первыми впечатлениями от пребывания в Украине.

Каren-7: «Ничья будет хорошим результатом для обеих команд. С одной стороны, мы останемся непобедимыми, что важно для имиджа клуба в Европе. С другой стороны, поможем «Шахтеру» пройти дальше. Жаль, что Зинченко не сможет сыграть. Думаю, что для него это был бы принципиальный матч, и можно было бы попробовать его поставить в атаку. Парень он не без таланта, но защита – это не его позиция. Видно, что в Украине атакующие игроки не привыкли отрабатывать в обороне. Это касается всех их топ-футболистов: Коноплянка, Воронин, Ярмоленко, Шевченко – все они неплохо играли, или играют, в атаке, но совершенно бесполезны в защите. Говорят, что за это Моуриньо в своё время и выгнал Шевченко из «Челси», что он не хотел работать на защиту. Это касается и Зинченко. Если даже Агуэро и Де Брюйне возвращаются в оборону и оттуда начинают атаку, то Алексу нужно задуматься. В европейском футболе ценится универсализм. Сейчас уже почти нет чистых нападающих или защитников. Каждый футболист должен уметь работать в любой зоне и на любой позиции».

Solar: «Мы уже находимся в Харькове. Прилетели в Киев, оттуда на поезде в Харьков. Тут уже заселились в отель. Будете смеяться, но мы живём, наверное, в самом дорогом отеле Харькова в центре города и платим всего лишь 100 евро за сутки и это включает в себя шведский стол. Город пока не смотрели особо, но внешне напоминает родную Англию, только менее ухоженную».

Feed: «Наконец-то мы в Харькове! Это было очень длинное путешествие. 4 часа на самолете до Киева, потом час на самолете до Харькова. До гостиницы на такси мы доехали за 4 фунта. Успели погулять по городу немного - погода чисто британская! Все затянуто облаками, влажный воздух и холодный ветер. Но на зимнюю погоду вообще непохоже. Довольно тепло, можно ходить в пальто. Я бы отметил, что Харьков, и Украина вообще, очень дешевый город. Зашли в супермаркет, там на английском на кассах не говорят, но местная молодёжь быстро нам помогла, пообщавшись с нами на английском. Вроде бы потратили всего 20 фунтов, а купили много еды. Непривычно как-то. Билет на стадион стоит 8 фунтов, что тоже недорого. В пабах побывали, пиво есть неплохое, и стоит дешево. В Украине, наверное, на 500 фунтов можно кое-как прожить целый месяц. А вот в автобус мы не решились зайти прокатиться. Видимо, попали в час пик, так автобус настолько был заполнен людьми, что я вообще не понимаю, как он поехал. Архитектура у города какая-то своя, не похожа на то, что я раньше видел. Это и не европейский, и не азиатский стиль. Даже в Киеве, где мы бывали на игре с «Динамо», все выглядит иначе. Впечатлила огромная площадь в центре города. Пока что полноценного впечатления о городе нет, будем ещё ходить смотреть, но удивляет, что Харьков огромный город, но при этом очень спокойный и тихий. В Киеве в аэропорту все куда-то бегут, спешат, шумят. В Харькове же все совсем иначе».

Напомним, поединок «Шахтер» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 6 декабря, в 21:45. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча.