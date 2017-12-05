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Болельщики Сити: «В Украине кое-как можно прожить месяц на 500 фунтов»

Фаны «горожан», которые уже прибыли в Харьков, делятся впечатлениями об Украине

  • 05.12.2017 14:48
  • 3637 просмотров
  • 16 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро
© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро

На официальном сайте клуба болельщики «Манчестер Сити», отправившиеся в Харьков, поделились первыми впечатлениями от пребывания в Украине.

Каren-7: «Ничья будет хорошим результатом для обеих команд. С одной стороны, мы останемся непобедимыми, что важно для имиджа клуба в Европе. С другой стороны, поможем «Шахтеру» пройти дальше. Жаль, что Зинченко не сможет сыграть. Думаю, что для него это был бы принципиальный матч, и можно было бы попробовать его поставить в атаку. Парень он не без таланта, но защита – это не его позиция. Видно, что в Украине атакующие игроки не привыкли отрабатывать в обороне. Это касается всех их топ-футболистов: Коноплянка, Воронин, Ярмоленко, Шевченко – все они неплохо играли, или играют, в атаке, но совершенно бесполезны в защите. Говорят, что за это Моуриньо в своё время и выгнал Шевченко из «Челси», что он не хотел работать на защиту. Это касается и Зинченко. Если даже Агуэро и Де Брюйне возвращаются в оборону и оттуда начинают атаку, то Алексу нужно задуматься. В европейском футболе ценится универсализм. Сейчас уже почти нет чистых нападающих или защитников. Каждый футболист должен уметь работать в любой зоне и на любой позиции».

Solar: «Мы уже находимся в Харькове. Прилетели в Киев, оттуда на поезде в Харьков. Тут уже заселились в отель. Будете смеяться, но мы живём, наверное, в самом дорогом отеле Харькова в центре города и платим всего лишь 100 евро за сутки и это включает в себя шведский стол. Город пока не смотрели особо, но внешне напоминает родную Англию, только менее ухоженную».

Feed: «Наконец-то мы в Харькове! Это было очень длинное путешествие. 4 часа на самолете до Киева, потом час на самолете до Харькова. До гостиницы на такси мы доехали за 4 фунта. Успели погулять по городу немного - погода чисто британская! Все затянуто облаками, влажный воздух и холодный ветер. Но на зимнюю погоду вообще непохоже. Довольно тепло, можно ходить в пальто. Я бы отметил, что Харьков, и Украина вообще, очень дешевый город. Зашли в супермаркет, там на английском на кассах не говорят, но местная молодёжь быстро нам помогла, пообщавшись с нами на английском. Вроде бы потратили всего 20 фунтов, а купили много еды. Непривычно как-то. Билет на стадион стоит 8 фунтов, что тоже недорого. В пабах побывали, пиво есть неплохое, и стоит дешево. В Украине, наверное, на 500 фунтов можно кое-как прожить целый месяц. А вот в автобус мы не решились зайти прокатиться. Видимо, попали в час пик, так автобус настолько был заполнен людьми, что я вообще не понимаю, как он поехал. Архитектура у города какая-то своя, не похожа на то, что я раньше видел. Это и не европейский, и не азиатский стиль. Даже в Киеве, где мы бывали на игре с «Динамо», все выглядит иначе. Впечатлила огромная площадь в центре города. Пока что полноценного впечатления о городе нет, будем ещё ходить смотреть, но удивляет, что Харьков огромный город, но при этом очень спокойный и тихий. В Киеве в аэропорту все куда-то бегут, спешат, шумят. В Харькове же все совсем иначе».

Напомним, поединок «Шахтер» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 6 декабря, в 21:45. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча. 

Источник — Sport.ua

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Кто победит в матче Шахтер — Манчестер Сити?
  • 49.46% (46)
    1. Будет ничья
  • 34.41% (32)
    2. Манчестер Сити
  • 16.13% (15)
    3. Шахтер
Проголосовали — 93 Результаты опроса
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Комментарии
    uasportiv
    online
      uasportiv, 05.12.2017 14:52
    +20
    ... и еще как прожить! с шиком....
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    ding01
      ding01, 05.12.2017 15:01
    +11
    однако интересно почитать что думают англичане о нашей жизни
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    lexa-stud
      lexa-stud, 05.12.2017 15:06
    +11
    Вроде и комментарии хорошие, а грустно как-то
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    oscarneon
      oscarneon, 05.12.2017 15:09
    +15
    автобус настолько был заполнен людьми, что я вообще не понимаю, как он поехал
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    Omega78
    Omega78, 05.12.2017 15:10
    0
    "автобус настолько был заполнен людьми, что я вообще не понимаю, как он поехал." - Вэлкам ту юкрейн реалитиз, гайз. Итс риал! Реформы по-украински!
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    Pavlo Reva
      Pavlo Reva, 05.12.2017 15:12
    +1
    Пфффф кое-как на 500 фунтов )))
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    Grey Eminence
    online
    Grey Eminence, 05.12.2017 15:14
    +7
    Только не говорите им что на 500 фунтов пенсионеры у нас живут пол года
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    vaz21061982
    online
      vaz21061982, 05.12.2017 15:18
    +1
    Как бы он отреагировал если бы узнал что люди и на 50 в месяц живут
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 05.12.2017 15:19
    +11
    Решил пойти и попросить начальство, чтобы платили 500 футов, чтобы я прожил месяц кое-как.
    P.S. Рассмеялись и послали на #уй(((
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    Sasha Zardunov
      Sasha Zardunov, 05.12.2017 15:20
    0
    Поездил бы он в советское время на трамваях в час пик, когда даже двери не закрывались. Так и ехали с открытыми дверями
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    footboooool
    online
      footboooool, 05.12.2017 15:26
    0
    Это получается 18 тыс грн Кое как?
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    Igor Shmalenuk
    Igor Shmalenuk, 05.12.2017 15:30
    0
    Как по мне заголовок не соответствует статье. Прочитав его возникает ощущение, что болельщики сити считают, что в Украине дорого, однако исходя из контекста становится понятно, что все в точности наоборот
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    alvesh
    online
      alvesh, 05.12.2017 15:37
    +1
    Igor Shmalenuk, 05.12.2017 15:30
    Как по мне заголовок не соответствует статье. Прочитав его возникает ощущение, что болельщики сити считают, что в Украине дорого, однако исходя из контекста становится понятно, что все в точности наоборот
    Вы неправы. У болельщиков Сити просто немного другие стандарты жизни. Да, им тут очень дешево. По их мнению, 500 фунтов на месяц хватит в Украине, чтобы как-то прожить.
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    pulse240
    online
    pulse240, 05.12.2017 15:58
    0
    Я зарабатываю где-то 500 фунтов с копейками, так я просто шикую на эти деньги, а не кое как живу. Если опять же не откладывать мног
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    willian87
    online
      willian87, 05.12.2017 16:01
    0
    Pavlo Reva, 05.12.2017 15:12
    Пфффф кое-как на 500 фунтов )))
    это можно еще и в египет слетать на новый год)
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.12.2017 16:33
    0
    На спорт.юа можна подати в суд за те, що скопіювали з іншого ресурсу обривок і підписали що це їхній матеріал. В оригіналі було багато коментів, в яких вболівальники дивувались, чому Пеп не хоче дати відпочити основі, і що це моде аукнутись в Прем'єрлізі. Також багато писали, що Шахта разом з ЦСКА і Спартаком найслабші гіпотетичні учасники 1/8 і може варто пропустити Шахту а не сильніше Наполі. Більшість коментів було про те що цю команду і резервний склад має виносити
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