Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Григорчук стал самым успешным тренером в истории Габалы

Украинский специалист провел 140-й матч во главе азербайджанского клуба

  • 05.12.2017 14:32
  • 854 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Габала
© ФК Габала

Украинский тренер Роман Григорчук провел 140-й матч во главе азербайджанского клуба. Таким образом, украинец превзошел показатель Рамиза Мамедова, который 139 раз выводил команду на поединки в качестве наставника, и стал самым успешным тренером в истории клуба.

Напомним, Григорчук возглавил «Габалу» в декабре 2014 года. За это время команда трижды становилась призером национального чемпионата (серебро и 2 бронзы), а также дошла до финала национального Кубка.

В 2015 году Роман Григорчук был признан лучшим тренером Азербайджана.

Источник — ФК Габала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.