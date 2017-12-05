Григорчук стал самым успешным тренером в истории Габалы

Украинский тренер Роман Григорчук провел 140-й матч во главе азербайджанского клуба. Таким образом, украинец превзошел показатель Рамиза Мамедова, который 139 раз выводил команду на поединки в качестве наставника, и стал самым успешным тренером в истории клуба.
Напомним, Григорчук возглавил «Габалу» в декабре 2014 года. За это время команда трижды становилась призером национального чемпионата (серебро и 2 бронзы), а также дошла до финала национального Кубка.
В 2015 году Роман Григорчук был признан лучшим тренером Азербайджана.
Источник — ФК Габала
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