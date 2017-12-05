Андрей ПЯТОВ: «Мы не будем играть на ничью, только на победу»

Вратарь «Шахтер» Андрей Пятов перед важнейшим поединка против «Манчестер Сити» рассказал о переезде «горняков» из Львова в Харьков и сильных сторонах предстоящего соперника.



- Много лет «Шахтер» возглавлял Мирча Луческу, его сменил Паулу Фонсека. Чем португальский специалист удивил больше всего?

- Прежде всего, дисциплиной во всем. Начиная с требования ходить в одинаковых кроссовках, одинаковым для всех расписанием питания и так далее.



- Игроки «Шахтера» уверяют, что Фонсека поменял в команде многое. Что именно?

- Игра стала совсем другой. Расстановка осталась прежней, но поменялись функции, которые выполняют футболисты. Где-то стало строже, где-то, как в полузащите, новый тренер предоставляет свободу. Изменились небольшие детали, которые на самом деле значат очень много. Новшества коснулись и повседневной жизни. Фонсека позволяет больше времени проводить с семьями, и это тоже дает дополнительную мотивацию.





- Каждый тренер прививает свой стиль. Как бы вы охарактеризовали стиль Фонсеки?

- Это контроль мяча. Фонсека не скрывает, что ему нравится стиль [Хосепа] Гвардиолы и [Маурицио] Сарри. Он сам говорил, что многое взял у этих специалистов. Мне кажется, что мы попали в группу его мечты, в ней представлены сразу два его любимых тренера! Думаю, он получает удовольствие от матчей против них.



- Луческу в «Шахтере» тоже делал ставку на контроль мяча и требовал, чтобы атаки начинала защита. Для этого хоть один защитник должен обладать первым пасом. Раньше это был Дмитрий Чигринский, потом - Ярослав Ракицкий. Теперь многие атаки начинаете вы. Трудно было привыкнуть к новым требованиям?

- Нет. Я уже давно говорил, что я очень благодарен Луческу, научившему меня играть ногами. Поэтому к приходу Фонсеки я уже кое-что умел. Все зависит от соперника. Когда играешь в Лиге чемпионов против соперника с хорошим высоким прессингом, то умение вратаря играть ногами команде очень помогает. В текущем розыгрыше мне этот навык несколько раз очень пригодился.



О бразильцах



- Раньше бразильцев «Шахтер» критиковали за то, что они не хотят отрабатывать в обороне. Как Фонсека исправил ситуацию?

- Я бы не сказал, что они не хотели этого делать. Они много работали в защите. Многие из бразильцев «Шахтера», которые сейчас успешно выступают в Европе, научились помогать обороне именно при Луческу, например, Виллиан. Не секрет, что Луческу очень любил бразильцев, о чем он сам неоднократно говорил. По его словам, к ним был нужен специальный подход, как к детям.



Фонсека же в первый же день дал понять, что для него все одинаковы. Не хочешь нормально тренироваться? Тогда иди наматывай круги по стадиону. После особого отношения со стороны Луческу бразильцам, наверное, стало тяжелее, но эта ситуация сделала их сильнее. Те, кто не хотел бегать, забегали, поняв, что без этого в современном футболе прогресса не добиться. Посмотрите на Бернарда, он сейчас в очень хорошей форме. То же касается Тайсона и Марлоса. Я уверен, сейчас они чувствуют себя гораздо сильнее, чем раньше.





- Вы застали несколько поколений игроков «Шахтера». Кто был талантливее? Поколение Матузалема? Дугласа Косты? Или Генриха Мхитаряна?

- «Шахтер» никогда не становится слабее. Только сильнее. Когда команду покидает лидер, кто-то занимает его место. Так было всегда. За последние десять лет мы только росли и раскрывали новые таланты. «Шахтер» умеет покупать игроков и умеет продавать их. Вся структура - от администратора до президента - выстроена очень профессионально.

О «Манчестер Сити»



- В прошлом туре вам было достаточно не проиграть, чтобы пробиться в плей-офф. Почему не удалось добиться результата?

- Все элементарно: это же футбол. Мы не реализовали свои моменты, а соперник во втором тайме забил. Признаю, гол был очень красивый. Нам же немного чего-то не хватило. В футболе чаще побеждает тот, кто первый забивает. Мы стали раскрываться, побежали вперед, имели еще пару возможностей забить, но не сделали этого, а потом пропустили на контратаке. Уверен, забей мы первыми, была бы как минимум ничья.



- Вы провели против «Наполи» оба матча. Что скажете об этой команде?

- Это топовая команда. Недаром о ней все говорят. Нынешний тренер работает в клубе уже давно, и он шел к этому успеху. Но с «Манчестер Сити» можно играть. Мы это уже доказали и, надеюсь, будем доказывать в будущем.



- Теперь у вас новая задача - не уступить «Манчестер Сити». Это возможно с учетом той формы, которую в этом сезоне набрал соперник?

- Почему бы нет? Мы играем дома, при своих болельщиках. Верю, что мы не будем играть на ничью, только на победу. А дальше посмотрим, как там сложится.





- Кто самый опасный игрок «Манчестер Сити»?

- Вся линия атаки. Я никогда не выделяю конкретных игроков. У «Сити» вся команда хороша, начиная с вратаря, который тоже здорово играет ногами, и заканчивая нападающими. Поэтому особое внимание нужно будет уделить каждому.

О задачах и болельщиках



- Насколько сильно ощущается поддержка болельщиков?

- Учитывая ситуацию, в которой клуб находится уже не один год, считаю, что мы приняли правильное решение о смене стадиона. Львов уже немного охладел к футболу, что было видно по матчам. На той же Лиге Европы арена не заполнялась. Харьков доказал, что соскучился по футболу, плюс этот город ближе к Донецку, здесь много переселенцев, и группа поддержки у нас здесь большая.



- Какие задачи поставлены перед «Шахтером» в этом сезоне?

- Максимальные. У нас никогда не бывает цели стать вторыми или еще ниже. Задачи перед нами ставятся только максимальные. Для начала это выход из группы в Лиге чемпионов, обеспечение путевки в еврокубки на следующий сезон и сохранение первого места в чемпионате.